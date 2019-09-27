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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol  İsmail Kartal: “Farklı mağlup olmayı hak etmedik”
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Futbol
İHA
27.09.2019 - 23:36, Son Güncelleme:

 İsmail Kartal: “Farklı mağlup olmayı hak etmedik”

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 İsmail Kartal: “Farklı mağlup olmayı hak etmedik”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir karşısında farklı mağlup olmayı hak etmediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda mücadele ettiği M. Başakşehir’e 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Hafta başında oyuncularıma kariyerli oyunculardan kurulu bir takımla oynayacaklarını anlattım. Maçın başında 0-0 yüzde yüz gol pozisyonumuz vardı. Onu değerlendirebilseydik farklı olabilirdi. Bireysel hatalardan geriye düştük. İlk yarıda önde top tutamadık. Oyuna dahil olamadık. Tehlikeli atağımız yoktu. İkinci yarıda 25-30 dakika oyuna karakter koyduk. Olmayınca rakibimiz yakaladığı fırsatları değerlendirdi. Farklı mağlup olmayı hak etmedik. Mağlup olabiliriz ama bu kadar farklı mağlup olmamalıyız. Yakaladıkları her pozisyon gol oldu. Rakibimizi tebrik ederim. 6 lig maçı sonunda 8 puanımız var. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kendilerine başarılar diliyorum. Bu maçtan önümüze bakıp, iyi dersler çıkarıp gelecek hafta Trabzonspor maçına kadar kendimizi toparlayacağız” diye konuştu.

Sakatlıklardan dolayı şanssızlıklar yaşadığını belirten Kartal, “El Kabir’in ayağı kırıldı. Antrenmanda Umar’ın ayak bileği kırıldı. Bunlar yeri doldurulmayacak oyuncular. Sakatlıklarından dolayı diğer arkadaşlarla devam etmek zorunda kaldık. Onlarda elinden geleni yapıyor” şeklinde konuştu.

Transfer döneminde bazı oyuncuları transfer etmek istediklerini fakat maliyetinden dolayı yapamadıklarını ifade eden İsmail Kartal, “Vedat’ı kim istemez. Onun gibi almaya kalksak maliyeti çok yüksek. Anadolu kulübü o paraları nasıl verecek. El Kabir sakatlanınca 2 santrfor kaldı. Bunlarla mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

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