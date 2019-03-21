İsmail Kartal: 'İnsanlar sanmasın ki Fenerbahçe kötü durumda...'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİsmail Kartal: 'İnsanlar sanmasın ki Fenerbahçe kötü durumda...'
GeriFutbol İsmail Kartal: 'İnsanlar sanmasın ki Fenerbahçe kötü durumda...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
21.03.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

İsmail Kartal: 'İnsanlar sanmasın ki Fenerbahçe kötü durumda...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail Kartal: 'İnsanlar sanmasın ki Fenerbahçe kötü durumda...'

Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcularından ve eski teknik direktörlerinden İsmail Kartal, gündemle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcularından ve eski teknik direktörlerinden İsmail Kartal, TGRT Haber’de Sabri Ugan’ın sunduğu Maç Yeni Başlıyor programına konuştu. Kartal, yaklaşan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için, “İnsanlar sanmasın ki Fenerbahçe kötü durumda, Galatasaray bu kez gelir yener diye. Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe’dir” dedi. “Galatasaray sahanın dışına çıktı!” diye ekledi.

İsmail Kartal’ın çarpıcı açıklamaları şöyle:

“İnsanlar sanmasın ki Fenerbahçe kötü durumda, Galatasaray bu kez gelir yener diye. Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe’dir. Beşiktaş maçında da öyleydi. 3-0’dan 3-3’e geldi. Maçı evde oğlum ve eşimle izliyorduk, onlar korktu. Ben 3-3 bitecek dedim, öyle bitti.”

“Biz Sigma Olomouc’tan 7 tane gol yemiştik, geldik buraya Ali Sami Yen’de Galatasaray’ı yendik. Golü Aykut (Kocaman) atmıştı. İnsanlar bunları unutmasın. Galatasaray bu kötü Fenerbahçe’yi yener diyenler, unutmasın”

“Galatasaray ilk yarı itibariyle sahanın dışına çıktı. Teknik heyeti ve yönetimiyle sahanın dışında farklı bir arayış içine girdiler. Kendilerine göre haklarını aramak olabilir. Bu durumdan dolayı makas açıldığı için bu (futbol) onları şampiyon yapmaya yeter mi bu tartışılır. Başakşehir bir sistem takımı, bu sezon büyük ihtimalle de şampiyon olacak”

İsmail Kartal: İnsanlar sanmasın ki Fenerbahçe kötü durumda...

“Soldado şu an mevcut kadro içinde oynatılabilecek en iyi santrafor. Ama sezon biter orta ve uzun vadeli Fenerbahçe’nin santraforu mu derseniz, o tartışılır”

“Son 20 yılda Fenerbahçe’de çalışan teknik adamların maç-puan ortalamasına göre 2.13 ile en iyi olan benim. Bu araştırmayı yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçeli taraftarların da sosyal medyada benim kulüpte görev almamı istemelerinden dolayı onlara da teşekkür ediyorum”

“O başarıları yakalarken, şampiyonluğu kaçırırken, kurşunlandık. Ekonomik olarak zor günler yaşadık. Maalesef o başarıya rağmen medyada ben başarısızmışım gibi algılandım. Yıllar sonra insanlar yeni yeni anlamaya başladı. Keşke o zaman taraftarımızdan bira daha destek alsaydık da şampiyon olsaydık.”

Ben, Ersun Yanal’ın yardımcısı olarak görev almamın söz konusu olmadığını söyledim. Çok büyük baarılardan sonra Yanal’ın yeniden yardımcısı olarak çalışmam mümkün değil. Söyledim şu; doğru zamanda doğru bir teklif gelirse, bu nedir, teknik direktörlük, genel menajerlik, sportif direktörlük. Ama şu anda böyle bir durum yok."

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Emenike açıkladı Türkiyeye dönüyor
Emenike açıkladı! Türkiye'ye dönüyor
15
Fenerbahçede beklenen tarihi hamle Resmen başlıyor...
Fenerbahçe'de beklenen tarihi hamle! Resmen başlıyor...
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (21.03.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

MARVEL Future Fight’a yeni kahramanlar katıldı

Guardians of Ember için açık beta dönemi başladı

Kaptanlığı alınan Icardi geri döndü!

Fenerbahçe'de Ankaragücü mesaisi sürüyor