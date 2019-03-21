İsmail Kartal: 'İnsanlar sanmasın ki Fenerbahçe kötü durumda...'

Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcularından ve eski teknik direktörlerinden İsmail Kartal, TGRT Haber’de Sabri Ugan’ın sunduğu Maç Yeni Başlıyor programına konuştu. Kartal, yaklaşan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için, “İnsanlar sanmasın ki Fenerbahçe kötü durumda, Galatasaray bu kez gelir yener diye. Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe’dir” dedi. “Galatasaray sahanın dışına çıktı!” diye ekledi.

İsmail Kartal’ın çarpıcı açıklamaları şöyle:

“İnsanlar sanmasın ki Fenerbahçe kötü durumda, Galatasaray bu kez gelir yener diye. Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe’dir. Beşiktaş maçında da öyleydi. 3-0’dan 3-3’e geldi. Maçı evde oğlum ve eşimle izliyorduk, onlar korktu. Ben 3-3 bitecek dedim, öyle bitti.”

“Biz Sigma Olomouc’tan 7 tane gol yemiştik, geldik buraya Ali Sami Yen’de Galatasaray’ı yendik. Golü Aykut (Kocaman) atmıştı. İnsanlar bunları unutmasın. Galatasaray bu kötü Fenerbahçe’yi yener diyenler, unutmasın”

“Galatasaray ilk yarı itibariyle sahanın dışına çıktı. Teknik heyeti ve yönetimiyle sahanın dışında farklı bir arayış içine girdiler. Kendilerine göre haklarını aramak olabilir. Bu durumdan dolayı makas açıldığı için bu (futbol) onları şampiyon yapmaya yeter mi bu tartışılır. Başakşehir bir sistem takımı, bu sezon büyük ihtimalle de şampiyon olacak”

“Soldado şu an mevcut kadro içinde oynatılabilecek en iyi santrafor. Ama sezon biter orta ve uzun vadeli Fenerbahçe’nin santraforu mu derseniz, o tartışılır”

“Son 20 yılda Fenerbahçe’de çalışan teknik adamların maç-puan ortalamasına göre 2.13 ile en iyi olan benim. Bu araştırmayı yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçeli taraftarların da sosyal medyada benim kulüpte görev almamı istemelerinden dolayı onlara da teşekkür ediyorum”

“O başarıları yakalarken, şampiyonluğu kaçırırken, kurşunlandık. Ekonomik olarak zor günler yaşadık. Maalesef o başarıya rağmen medyada ben başarısızmışım gibi algılandım. Yıllar sonra insanlar yeni yeni anlamaya başladı. Keşke o zaman taraftarımızdan bira daha destek alsaydık da şampiyon olsaydık.”

Ben, Ersun Yanal’ın yardımcısı olarak görev almamın söz konusu olmadığını söyledim. Çok büyük baarılardan sonra Yanal’ın yeniden yardımcısı olarak çalışmam mümkün değil. Söyledim şu; doğru zamanda doğru bir teklif gelirse, bu nedir, teknik direktörlük, genel menajerlik, sportif direktörlük. Ama şu anda böyle bir durum yok."

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