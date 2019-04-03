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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.04.2019 - 08:28, Son Güncelleme:

İsmail Kartal: "Cocu gidince Fenerbahçe..."

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İsmail Kartal: "Cocu gidince Fenerbahçe..."

Kadıköy'de Ankaragücü ile Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden İsmail Kartal, Pazar günkü maçı yorumladı: "Sezonun ilk yarısındaki maçta Ankaragücü ile 3-1 kazanmıştık. Ancak bu karşılaşma çok farklı olacak. Cocu’dan sonra Ersun Yanal’ın gelmesiyle Fenerbahçe çok değişti. Ankaragücü’nün müthiş taraftarı var. Haftanın en zorlu 90 dakikası olacak”

İsmail Kartal... Yıllarca Fenerbahçe’de çalıştı. Şu anki teknik direktör Ersun Yanal’ın yardımcılığını yaptı, 2014-15 sezonunda takımın başına geçip şampiyonluğu son haftada kaçırdı. Ankaragücü’nü 1. Lig’den alıp dar kadroya ve ekonomik sıkıntıya rağmen büyük bir başarıyla Süper Lig’e çıkarttı. Aynı başarıyı burada da sürdürdü. Ankaragücü’nün başında Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup edip Phillip Cocu’nun sonunu getirdi... Başarılı teknik adam İsmail Kartal, iki eski takımının pazar günü Eryaman Stadı’nda oynayacağı kritik maçı değerlendirdi:

‘Kadro daha kaliteli’

“Sezonun ilk yarısında Ankaragücü’nün başındayken Kadıköy’de çok önemli bir galibiyet aldık. Ancak 3-1 kazandığımız o maçla bu haftaki çok farklı olacak. Fenerbahçe, Cocu’nun ayrılması ve Ersun Yanal’ın göreve gelmesinin ardından büyük bir değişim geçirdi. Şu anda çok daha iyi bir takım haline geldikleri bir gerçek. Daha kaliteli bir kadroları var. Ayrıca bu maçı kazanıp, galibiyet serisi yakalayarak bir an önce üst sıralara çıkmayı çok istiyorlar.”

‘Transferler verim sağladı’

“Ankaragücü’ne gelirsek... Ara transfer döneminde alınan futbolcular büyük verim sağladı. Çok formdalar. Ayrıca Eryaman Stadı’nda arkalarında 22 bin ateşli taraftarları olacak. Bu sayede çok daha istekli ve arzulu oynayacaklar. Açık konuşmak gerekirse ‘Şu takım kazanır’ yorumunu yapmak çok zor. Bana göre müthiş bir karşılaşma izleyeceğiz. Haftanın en zorlu 90 dakikası olacak.”

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Ankaragücü'nde zorlu maçın hazırlıkları sürüyor...

"Fenerbahçe'nin çok kaliteli ayakları var"MKE Ankaragücü'nün Hırvat stoperi Ante Kulusic, Süper Lig'in 27. haftasında Pazar günü sahalarında konuk edecekleri Fenerbahçe'nin kaliteli bir takım olduğunu ancak kendilerinin de iyi bir ekip olduklarını söyledi.
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