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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
16.11.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

İsmail Kartal: "Biraz maç şansına ihtiyacımız var..."

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İsmail Kartal: "Biraz maç şansına ihtiyacımız var..."

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, basın toplantısı düzenledi.

İsmail Kartal, Derepazarı ilçesinde bir restoronda düzenlediği basın toplantısında, ligde son hafta Antalyaspor maçını kazanıp, rahat bir nefes aldıklarını belirtti.

Sıralamadaki yerlerinin, orta sıralarda olduğunu ifade eden Kartal, "Çaykur Rizespor olarak çok da kötü değil, çok da abartılacak iyi bir durumda değiliz ama iyi sayılacak bir durumdayız." dedi.

Kartal, önlerinde altı maç daha olduğunu anımsatarak, "Bu altı maçtan devre arasına kadar iyi sonuçlar almak istiyoruz. Ben geldiğimden beri hep söylüyorum; biz iyi bir ekip olmalıyız yönetimi, teknik heyeti, futbolcusu, taraftarı ve medyasıyla. Herkesin kendine göre hataları, eksikleri ve sorunları vardır. Bizim de eksiklerimiz, sorunlarımız var. Uğraşıyoruz." diye konuştu.

- "Biraz maç şansına ihtiyacımız var"

Şansızlıklar yaşadıklarına işaret eden İsmail Kartal, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazı maçlarda hatalar oldu. Bu hatalar hakemlerle ilgili, onlara değinmek istemiyorum. Bunları alt alta, üst üste koyduğunuz zaman şu anda iyi bir durumdayız. Şanssızlık ve bazı olumsuzluklara rağmen iyi yoldayız. Fizik olarak bir sorunumuz yok. Kazandığımız ve kaybettiğimiz maçlarda takımımız gereken mücadeleyi ortaya koyuyor, savaşabiliyoruz. Biraz maç şansına ihtiyacımız var."

Kartal, ligin 12. haftasında Denizlispor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Denizlispor'u şu anda rakibimiz olarak görüyoruz. Onlar da sıkıntılı bir dönemdeler. Zor bir maç olacak. Önümüzdeki maçlarda toplayabildiğimiz en iyi puanları toplayıp, devreye iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Devrede de gerekli takviyeleri yaparak, ikinci yarıda daha başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Transfer konusuna da değinen Kartal, "Önümüzde altı maç var. Bu altı maça göre kimlerin gelip, kimlerin gideceğini oyuncularımın ortaya koyacakları performanslar belirleyecek. Şu anda iki söylerim, belki üç oyuncu alabiliriz. Üç derim, belki dört alabiliriz. Kafamızda bir plan var ama altı maçta oyuncularımın performansı belirleyecek." şeklinde konuştu. 

İsmail Kartal: Biraz maç şansına ihtiyacımız var...

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