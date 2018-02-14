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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFutbol Haberleri İsmail Kartal: Bahanelere sığınmayacağız
Futbol İsmail Kartal: Bahanelere sığınmayacağız
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Futbol
aa-spor
14.02.2018 - 15:11, Son Güncelleme:

İsmail Kartal: Bahanelere sığınmayacağız

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor ile oynayacakları maç öncesinde sakat ve cezalı futbolcularının bulunduğuna dikkati çekerek, "Çok fazla kadro derinliği olmayan bir takıma sahibiz ama bahanelere sığınmayacağız." dedi.

İsmail Kartal, yaptığı açıklamada sezonun ikinci yarısına 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak başladıklarını hatırlatarak, "İlk 3 maça baktığınızda sahada futbol oynamak isteyen, dirençli olan bir ekip vardı. Futbol ve taktik olarak hiçbir eksiğimiz yoktu." diye konuştu.

Sarı-lacivertli ekibe güvendiğini vurgulayan Kartal, "Balıkesirspor Baltok, bu ligin çok gol atan takımlarından. Kendi evinde bu sezon sadece 1 kere kaybetmiş. Biz de maça çok iyi hazırlanarak gittik. 3-1 gibi net bir skorla kazanmasını da bildik. Daha farklı da kazanabilirdik. Sahanın çok ağır olmasına rağmen son bölümlerde ayakta kalan bir Ankaragücü takımı var. Değerlendirme yaparken takımın oynadığı futbola, fiziksel güce, taktik üstünlüğe bakmak lazım. Biz bunun karşılığını aldık." ifadelerini kullandı.

Hedeflere giderken futbolcuların sakatlık yaşayabildiğini, ceza alabildiğini dile getiren Kartal, şunları söyledi:
"Çok fazla kadro derinliği olmayan bir takıma sahibiz ama bahanelere sığınmayacağız. Sonuçta biz bir takımız ve sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Bu hafta taraftarlarımızdan eksik ve sakat oyuncularımızın yerine sahada futbol oynamasını istiyorum. Bu takıma destek vermelerini istiyorum. Taraftarla, camiamızla, medyamızla, futbolcumuzla, teknik heyetle, yöneticilerimizle kenetlendik. Bu işi başaracağımızı düşünüyorum."

Çaykur Rizespor karşılaşması için "çok iyi maç olacak" ifadesini kullanan Kartal, "Çok iyi mücadele eden bir Ankaragücü'nün sahada olacağını
söyleyebilirim. Eksiklerimiz var ama sonuçta sahaya 11 Ankaragücü futbolcusuyla
çıkacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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