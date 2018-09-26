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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
26.09.2018 - 22:38, Son Güncelleme:

İsmail Kartal: Ankara'da idman için saha arıyoruz

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İsmail Kartal: Ankara'da idman için saha arıyoruz

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, sağlık durumundaki sorunlar nedeniyle ameliyat olma durumunun olduğunu belirtti. Kartal maç ile ilgili ise, "Biz Ankara'da antrenman yapmak için saha arıyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında Serik Belediyespor'u ağırlayan MKE Ankaragücü, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak kupada bir üst tura yükseldi. Maç sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bugün kupanın ilk maçını oynadık. Takımda az şans bulan oyuncularımız vardı. Onun dışında genç takımdan Kaan'a şans verdik. Az şans bulan arkadaşlarla sahaya çıkıp onların durumu görmek ve değerlendirmek istedik. Hafta sonu da çok önemli bir maçımız var. Bazı sakat oyuncularımız var. İyi ve disiplin başladık. 2-0 dan sonra oyuncularım birazcık bireysel oynamaya başladılar. Bu yüzde devre 2-1 bitti. İkinci yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. Sonuçta koruma güdüsüyle maçı bu şekilde bitirip turu geçtik" ifadelerini kullandı.

"Biz Ankara'da antrenman yapmak için saha arıyoruz"

Rakip takımın iyi motive olduğunu belirten Kartal, "Rakip takımı tebrik ediyorum. Rakip proje takımıymış ve 14 tane sahaları varmış. Bu çok güzel bir şey. Biz Ankara'da antrenman yapmak için saha arıyoruz. Bir tane sahamız var zemini iyi olmadığı için sakatlanan oyuncularımız oldu. Sahamızın yenilenmesi için girişimlere başlandı. Fakat bunların çok daha önce olması gerekiyordu. Burası Süper Lig. Bunlar biran önce olmalı ki takımı motive edebileyim. Ben her şeye rağmen takımı en iyi şekilde motive etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Ameliyat olma durumum var"

Sağlık durumundaki sorunlara da değinen Kartal, "Son 2 aydır boynum ve omzumdaki ağrılarım arttı. Doktor boyunluk verdi. Cuma günü bunu çıkartacağız. Ameliyat olma durumum var. Pazar günü tekrar muayene olacağım. Ameliyat olmam gerekiyorsa ameliyat edecekler. Fakat tarihi ve zamanı biz ayarlayacağız. Maçların durumuna göre ayarlayacağız" diye konuştu.

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