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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.09.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

İsmail Kartal: "Alanyaspor çok iyi oynamadı..."

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İsmail Kartal: "Alanyaspor çok iyi oynamadı..."

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın iyi yolda olduğunu, eksikleri gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Gazişehir Gaziantep maçının Göztepe maçından daha zor olacağını belirten Kartal, "Orta veya hücum hattında daha hızlı oyuncuları var. Bunları düşünerek ve planlarını yaparak bu maça hazırlanıyoruz. İsteriz ki her maça çıkıp üç puan alalım. Kazanamıyorsak da asla mağlup olmayacağız. Bu ligde puan puandır. Hafta sonu da oynayacağımız Gazişehir Gaziantep maçını kazanıp üç puan almak istiyoruz." diye konuştu.

Kartal, bu ligin şakası olmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Herkesin bunu bilmesi gerekir. Hiç puanı olmayan Gençlerbirliği gidip Trabzonspor'a iki gol atıp bir puan alıyor. Maçı da kazanabilirdi. Alanyaspor da Fenerbahçe karşısında çok disiplinli oynadı. İnsanlar şunu bekliyor, maçı kazandı ama Alanyaspor çok iyi oynuyor. Çok iyi oynamadı. Müthiş bir takım savunması yaparak ve mücadele ederek maçı kazandı. Bazıları diyor ki Alanyaspor üretmiyor. Bazı maçlarda stratejiniz bu olacak. Bu tip takımlara karşı oynamaya kalkarsanız size cezayı çok çabuk keserler. Bu ligi iyi bilmeniz gerekiyor. Bu ligdeki hedefiniz neyse onları çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Bu maç bütün takımlara örnek bir maçtır."

- "Türkiye'de yerli hocalar başarılı durumdalar"

Son yıllarda Türkiye liginin çok zor olduğunu ifade eden Kartal, "Çok tehlikeli bir lig. Bu ligdeki futbolcuları ve oynanan futbolu iyi bilmeniz lazım. Bu ligin antrenörlerini iyi tanımanız lazım. Son yıllarda buraya yabancı hocalar geldiklerinde ligi ve futbolcuları iyi tanımadığı için genelde çoğu başarısız oldu. Başarısızlıktan dolayı Türkiye'deki kulüpler yerli hocalara döndüler. Yerli hocalar başarılı durumdalar. Herkes görevini çok iyi yapıyor. İnşallah böyle devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Kartal, hakemler konusuna da değinerek, "Hakemlerimiz gördüğünü çalsın. Adaletli şekilde bugüne kadar nasıl yönettiyseler bizim maçı da öyle yönetsinler. Başka bir şey istemiyoruz. Biz zaten sahada gerekli mücadeleyi veriyoruz. Vermeye de devam ediyoruz." şeklinde görüş belirtti. 

İsmail Kartal: Alanyaspor çok iyi oynamadı...

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