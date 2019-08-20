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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.08.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

İsmail Kartal: "Çok tehlikeli bir ligde oynuyoruz"

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İsmail Kartal: "Çok tehlikeli bir ligde oynuyoruz"

Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Bazen alacağınız bir puan, üç puan gibi değerlidir. Bunun hesaplarını yapıyorum. Bugüne kadar hep böyle gittim ve başarılı oldum." dedi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk maçların zor olduğunu belirterek, eksiklere rağmen Gençlerbirliği karşısında iyi mücadele ederek oyun disiplininden kopmadan kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. 

Hafta sonu ligin en hazır takımlarından Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayacaklarını ifade eden Kartal, "Ligde şampiyonluk iddiası olan Beşiktaş'a karşı çok önemli bir galibiyet aldılar. Sivasspor hazırlıklarına evimizde arzulu, istekli, coşkulu başladık. Kendi evimizde en iyi şekilde mücadele verip, iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

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Hasan Kartal: Kuyu kazdım, poligon beton gömdüm
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İsmail Kartal, lige maç maç baktıklarını kaydederek, şöyle devam etti: 

"Kendi evinizde oynamanız avantaj gibi görünebilir ama bunun stratejileri önemlidir. Çok tehlikeli bir ligde oynuyoruz. Kendi evinizde oynuyorsunuz diye her maçı kazanamazsınız. Bazen alacağınız bir puan, üç puan gibi değerlidir. Bunun hesaplarını yapıyorum. Bugüne kadar hep böyle gittim ve başarılı oldum. Ligin ilk haftasında favori takımlar kaybetti. Kendi gücümüzün farkındayız. Ne yapacağımızı biliyoruz. Maç maç düşünüp puan planlaması yapıyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz ama kazanamazsak bile kaybetmemelisiniz."

İsmail Kartal: Çok tehlikeli bir ligde oynuyoruz

Yeni bir ekip oldukları ve bunun zorluklarını aşmaya çalıştıklarına işaret eden Kartal, şunları söyledi: 

"Oyun planımız 5-6. haftadan itibaren oturmaya başlar. Milli arada birlikte çalışma imkanı bulacağız. Gelecek oyuncular da takıma katıldıktan sonra hep beraber 3-4 hafta birlikte çalışacağız. Oyuncular bizi ve birbirini tanıyacak. Yeni bir takım, felsefe oturtmak bazen 6 ay sürüyor. Ayrı ülkelerden, farklı kültürlerden insanları bir araya getirip bir amaç için onları inandırmaya çalışıyoruz. Bu kolay değil. 5-6 haftadan sonra daha dengeli bir takımımız olacak. Bu haftalarda ne kadar az kayıp yaşarsak bizim için çok güzel olacak. İlk maç üç puan, çok güzel bir başlangıç. İnşallah devamını getiririz." 

Kartal, transferi gizlilik içerisinde yürütüldüğünü belirterek, "Bir santrfor, kanat, 8-10 numara pozisyonunda oynayabilecek bir oyuncu ve bir de stoper alabiliriz. İsim kesinlikle vermiyoruz. Olacak iş olmuyor. İnşallah, en kısa zamanda arkadaşları aramıza katarak işimize bakarız." ifadesini kullandı. 

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