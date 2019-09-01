İsmail Kartal: 1-2 oyuncu almak istiyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİsmail Kartal: 1-2 oyuncu almak istiyoruz
GeriFutbol İsmail Kartal: 1-2 oyuncu almak istiyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
01.09.2019 - 01:05, Son Güncelleme:

İsmail Kartal: 1-2 oyuncu almak istiyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail Kartal: 1-2 oyuncu almak istiyoruz

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, iyi mücadele ederek 1 puan aldıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, hafta başından bu yana Beşiktaş'ı iyi analiz ettiklerini belirterek, "Topu Beşiktaş'a vererek, doğru pozisyon alarak, doğru savunma yapmak için buraya geldik. Abdullah hocanın pas oyunu oynattığını, yeni bir sistem ile Caner Erkin'i sol bek gibi değil, içeri merkeze çekerek sürekli hücum eden, dönen ikinci topları da alıp topu kendilerinde tutmak isteyen bir felsefesi var. Biz de bu oyuna karşı doğru savunma yapıp hızlı hücumla sonuç almak istiyorduk." ifadelerini kullandı.

Oyun planlarının tuttuğunu aktaran İsmail Kartal, şunları kaydetti:
"Beşiktaş gibi böyle bir taraftarı olan statta bizim gibi Anadolu takımları yaptığımız plana göre iki, üç veya bilemediniz dört pozisyon bulabiliyor. Biz bu pozisyonları üretip, sabırlı oynayarak değerlendirmek istedik. Bir gol attık bir de topumuz direkten döndü. Sonuç alabilirdik. Çok baskılı oynadılar. Aynı baskıyı geçen hafta Göztepe karşısında yaptılar. O maçı 3-0 kazandılar. Biz ön tarafta top tutamadık. Yeni kurulan bir takımız. Geçen seneden 17 oyuncumuz ayrıldı. 13 yeni oyuncu kadromuza katıldı. Bir santrforumuz vardı, El Kabir'in ayağı kırıldı. Bir santrfor aldık, bir de orta saha. Elimizdeki oyuncular maçta tanıştılar. Buna rağmen iyi çalışıyoruz. İyi mücadele ettik. Bu kadar baskıya rağmen sonuç olarak 1 puan aldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum."

İki futbolcuyla transfer görüşmelerinde bulunduklarını ifade eden Kartal, "Halen eksiklerimiz var. Önde biraz daha topu tutmamız ve oyunu geliştirmemiz gerek. Her zaman savunmayla yürüyemezsiniz. Bize faydalı olacağına inandığımız 1-2 oyuncuyu almak istiyoruz. Çalışmayı çok isteyen samimi bir grup var. Çok iyi çalışıyoruz. Aldığımız 7 puan çok haklı bir 7 puandı. Bu sene iyi futbol, iyi mücadele eden, gücümüzü rakiplere hissettirerek oynamak istiyoruz. Zaman içinde neler olacak göreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
İsmail Kartal: 1-2 oyuncu almak istiyoruz
Hasan Kartal: Hakem hataları bize yönelik
Abdullah Avcı: Fazla temiz bir takımız
İtalya'da haftanın maçı Juventus'un