İsmail Ertekin: "Hedefimiz 5’te 5 yapıp koltuğu korumak"
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ilk 4 maçını kazanarak 12 puanla liderlik koltuğuna oturan Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Sarıyer ile karşı karşıya gelecek.
Mümin Özkasap Tesisleri’nde saat 16.00’daki karşılaşmayı Alim Kandemir yönetecek.
Teknik Direktör İsmail Ertekin, rakiplerinin de üst sıraları hedeflediğini belirterek, "Kolay maç yok. Sezona çok iyi başladık. Ziraat Türkiye Kupası’nda da turu geçtik. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Hedefimiz 5’te 5 yapıp koltuğu korumak. Oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Taraftarımızdan da destek bekliyorum" diye konuştu.
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