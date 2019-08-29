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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.08.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

İsmail Erdem: Temennimiz temiz bir lig

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İsmail Erdem: Temennimiz temiz bir lig

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, "Temennimiz bu sezon temiz bir lig ve futbolun kalitesini öne çekecek bir sezonu geride bırakmış olmak" dedi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 

Federasyon olarak bu seneki beklentilerinden bahseden İsmail Erdem, "Yeni dönemde gönlümüzden geçen alt yapılara, tesislere önem vermek ve dünya yıldızı seviyesinde yerli oyuncular yetiştirmek. Bununla birlikte yürüyen bir sistem ve lig var, 1,2, 3 ve amatör takımların maçları var. Avrupa katılım grup maçları ve Avrupa gruplarında mücadele edecek takımların maçları var. Geçen hafta lig başladı. Temennimiz bu sezon temiz bir lig, futbolun kalitesinin öne çekecek bir sezonuna geride bırakmış olalım. Milli takımımız da başarılı olsun ve Avrupa Şampiyonası'na katılsın" ifadelerini kullandı.

"ENGELLİ FUTBOLUNUN GELİŞİMİ İÇİN DESTEĞİMİZ HER ZAMAN OLACAK"

TFF'de Engelli Federasyonları Sorumlusu görevinde bulunan İsmail Erdem, engelli futbolunun gelişimi için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Şu an 4 tane engelli federasyonu var. Görme, işitme ve özel sporcular federasyonu var. Bedensel engelliler olmak üzere 19 - 25 Eylül arasında İtalya'da Görme Engelliler Avrupa şampiyonası düzenlenecek. Takımımız final oynar veya şampiyon olursa 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek. Burada 4 tane federasyonumuzun güzel çalışmaları var. Özellikle engelli kardeşlerimizin önlerindeki engelleri kaldırarak onların hayata tutunabilmesi için mücadele ve azimlerini arttırma noktasında çok üstün başarılı hizmetleri oldu. Bizler de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olarak engelli futbolunun gelişimi konusunda desteğimiz her zaman var olacak. Hem eğitim amaçlı, Riva'yı kamp merkezi olarak kullanacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan Erdem, İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa maçı öncesinde 7-15 yaş arası Ampute futbolcuların Liverpool ve Chelseali oyuncularla antrenman yapması hakkında, "Bunlar teşvik edici çalışmalar. İnşallah 2020'de İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali öncesi de yine engelli kardeşlerimiz orada boy gösterir. Bu çalışmalar, onları gelecek hakkında daha da ümitlendirecek. TFF olarak engelli futbolunun gelişimi noktasında a dan z ye engelli kardeşlerimizin yanında olacağız" açıklamasında bulundu.

İsmail Erdem: Temennimiz temiz bir lig

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