İsmail Çipe, Kayserispor'da! | Transfer haberleri...
Galatasaray'da hazırlık maçında sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan kaleci İsmail Çipe, Kayserispor'a 2 yıllığına kiralandı!
Sarı-kırmızılı kulüpten transfer ile ilgili şu açıklama yapıldı:
İstikbal Mobilya Kayserisporumuz Galatasaray’dan kaleci İsmail Çipe ile Başkan Yardımcımız Mustafa Bakır ve Yönetim Kurulu Üyemiz Alper Özcan’ın katılımıyla 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz.
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