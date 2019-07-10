İsmail Cem Ulusoy, Gaziantep Basketbol'da!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, genç oyun kurucu İsmail Cem Ulusoy'u transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, geçen sezonu Banvit'te tamamlayan 23 yaşında ve 1,82 metre boyundaki İsmail Cem Ulusoy ile temasa geçti.
Açıklamada, iki yıllık sözleşme imzalanan İsmail Cem Ulusoy'a yeni sezonda başarılar dilendi.
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