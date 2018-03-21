İsmail Bütün: Türk futbolunda dijitalleşme çağını başlattık
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Life+ TV’de yayınlanan Spor+ programının özel konuğu oldu.
Programda Turkcell’in Türk sporuna katkılarından ve yeni projelerinden bahseden Bütün, “Turkcell olarak kurulduğumuz günden bu yana 25 spor branşında, toplamda 500 milyon tl’nin üzerinde maddi destekle, 34 binden fazla sporcunun yanında olduk. Türk sporuna gerek sponsor olarak gerekse de bilinilirlik ve farkındalık yaratarak destek olmaya, TURKSPORU projemiz aracılığıyla devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.
İsmail Bütün, dünyanın ilk dijital operatörü olan Turkcell’in, futbol kulüplerimizin dijitalleşmesi için yaptığı iş birliklerini de anlattı. Dünyada dijital devrimin öncülerinden olduklarını belirten Bütün, “Bu dijital devrimi biz de kulüplerimiz ile yaptığımız gelir getiren iş modelleriyle destekliyoruz.” dedi.
Galatasaray ile yapılan iş birliği Türk futbolu için öncü bir gelir getiren iş modeli olduğunu vurgulayan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Bütün, “Galatasaray taraftarı için 3 dijital paket oluşturduk. Sarı, Kırmızı, ve Şampiyon. Örneğin Şampiyon Paketi’ni tercih edenler GollerCepte servisiyle maç kadroları, fikstür bilgileri, futbolculara dair tüm haber içeriklerini ulaşma imkanına sahip olabilecek. Ayrıca Galatasaray’ın golleri anında taraftarlarının ceplerine gelecek ve Galatasaray’ın her golünde taraftarlar 100 MB’lik internet kazanacak.” ifadeleri kullandı.
Trabzonspor ile yaptıkları 61CELL projesine de değinen İsmail Bütün, “Trabzonspor ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde ise Türkiye’de ilk kez bir kentin plakalarını taşıyan başlangıç numaraları Trabzonspor taraftarları için kullanıldı. Trabzonsporlular için 61CELL adı verilen hatlarımız oluşturuldu. Böylece Trabzonspor’un attığı her golü anından cep telefonlarından izleyebildikleri gibi Trabzonspor’un her golünde taraftarlarına internet hediye edilecek.” diyerek projenin detaylarına değindi.
İsmail Bütün, Anadolu’nun büyük kulüplerinden Bursaspor ile ilgili de iş birliği yaptıklarını anlatarak, “61CELL projemizin bir benzerini yine futbolla yatıp kalkan bir şehir olan Bursa için de hayata geçirdik. Türkiye’nin 5. Şampiyonu için 516’lı başlangıç numarasına sahip hatlar satışa sunuldu. Bu 3 gelir getiren iş modelimiz hem bizler hem taraftarlar hem de kulüpler için oldukça faydalı oldu. Ne kadar fazla taraftar iş birliği modelimizi sahiplenirse, gönül bağı olduğu kulübü de o kadar fazla gelir elde edecek. Biz bu modelleri diğer kulüplerle de hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.
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