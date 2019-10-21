Islam Slimani yine coştu!
Fransa'da Islam Slimani çılgınlığı yaşanmaya devam ediyor...
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla ligde sadece 1 gol atabilen Islam Slimani, Fransa'da Monaco formasıyla gollerini atmaya devam ediyor.
Fransa Ligi'nde Monaco, Rennes'i 3-2 yenerken Slimani, karşılaşmada 1 gol ve 1 asist ile oynadı.
FRANSA, SLIMANI'Yİ KONUŞUYOR
Cezayirli futbolcu, böylece 7 maçta 5 gol ve 6 asiste ulaştı. Fransa'da en çok gole katkı yapan oyuncuların başında gelen Slimani, bu sezon Fenerbahçe'deki performansından çok ayrı bir oyun ortaya koyuyor.
Monaco'nun diğer gollerini ise Wissam Ben Yedder kaydetti.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle