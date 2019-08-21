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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.08.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Islam Slimani resmen Monaco'da! | Transfer haberleri..

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Islam Slimani resmen Monaco'da! | Transfer haberleri..

Ligue 1 takımlarından Monaco, Leicester City'nin Cezayirli golcüsü Islam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Slimani geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymişti.

Fransız ekibi Monaco, hücum bölgesine bir takviye daha yaptı. Forvete ilk olarak Sevilla'dan Wissam Ben Yedder'i alan Monaco, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Cezayirli golcü Islam Slimani'yi kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Slimani'nin kulübü Leicester City'den satın alma opsiyonlu kiralandığı duyuruldu.

Slimani kariyerinde JSM Cheraga, CR Belouizdad, Sporting Lizbon, Leicester City, Newcastle United ve Fenerbahçe formaları giydi. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertliler ile 25 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı.

Monaco'nun Slimani transferi ile birlikte Radamel Falcao'ya Galatasaray yolu açıldı. Falcao'nun gidişi için ilk olarak takıma forvet takviyesi yapmak isteyen Fransız temsilcisi, Ben Yedder ve Slimani'yi alarak hücum bölgesini zenginleştirdi.

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OLEG PETROV: SLIMANI GÜÇLÜ VE SKORER!

Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Islam Slimani hakkında resmi siteye açıklamalarda bulundu:

"Portekiz ve İngiltere liglerinde kalitesini ispatlamış, güçlü ve skorer bir oyuncuyu kadromuza kattık. Uluslararası seviyede de kendini göstermiş... Islam hücum gücümüze güç katacak ve tecrübelerini ekipteki gençlere aktaracaktır."

Radamel Falcao'nun Monaco ile en güzel gollerini izliyoruz...

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Islam Slimani resmen Monacoda | Transfer haberleri..

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