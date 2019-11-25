Islam Slimani önce attı sonra atıldı!
Fransa Ligi'nde Monaco, Bordeaux'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani maça damga vuran isim oldu.
Fransa Ligi'nde 14. hafta maçında Bordeaux ile Monaco karşı karşıya geldi. Monaco deplasmanda öne geçmesien rağmen karşılaşmayı 2-1 kaybetti.
Monaco'nun golünü 15. dakikada Islam Slimani kaydetti. Bordeaux'un golleri 19. dakikada Pablo ve 69. dakikada Nicolas de Preville'den (penaltı) geldi.
Karşılaşmanın 54. dakikasında ilk sarı kartını gören Islam Slimani, 67. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından puanını 22'ye yükselten Bordeaux 3. sıraya yerleşirken, Monaco 18 puanla kendisine 14. sırada yer buldu.
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