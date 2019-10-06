Islam Slimani, Fransa'da tarihe geçti!
Geçen sezon Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, Monaco formasıyla Fransa'da tarihe geçti.
Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe'nin geçen sezon kiraladığı ancak beklenen performansı alamadığı Islam Slimani, Monaco'da bambaşka bir seviyeye yükseldi.
Fransa'da sezona harika bir başlangıç yapan Cezayirli forvet, takımının Montpellier'e 3-1 yenildiği maçta takımının tek golünün asistini yaptı.
FRANSA TARİHİNE ADINI YAZDIRDI
Slimani, böylece 6 maç sonunda 4 gol ve 6 asistlik bir istatistik yakaladı. 31 yaşındaki futbolcu böylece çift haneli skor katkısına ulaştı ve Fransa Ligi'nde bu rakamlara en hızlı ulaşan oyuncu olarak tarihe geçti.
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