Islam Slimani Fenerbahçe'ye koşuyor
Fenerbahçe, forvet mevkisine Leicester City'de top koşturan Islam Slimani'yi transfer ediyor.
İngiliz basınından Sky Sports'un son dakika haberine göre sarı-lacivertliler Cezayirli yıldız ile anlaşmaya çok yakın. Yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanacağı ifade edildi. 30 yaşındaki futbolcu ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu.
Geçtiğimiz sezonun yarısını Leicester City'de, diğer yarısını da Newcastle United'da kiralık olarak geçiren Slimani, çıktığı 21 resmi maçta 5 kez fileleri sarstı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle