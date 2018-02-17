Isla'dan sol bek açıklaması! Hasan Ali yoksa...
Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Mauricio Isla, 3-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Sadece mutluluk yaşıyorum. Fenerbahçe’yi artık ligin en tepesinde görüyoruz, liderle aynı puandayız. Hedefimiz şampiyon olmak ve böyle galibiyetler çok kritik. Herkes birbiri için koştu ve mücadele etti. Enerjimizi sonuna kadar harcadık. Takım halinde mücadele ettik ve kazandık.
"Maçın ilk yarısında pozisyonlar ürettiler ama istedikleri gbi sonlandıramadılar. Beşiktaş maçı üst düzey olacak. İki güçlü takımın maçını izleyecekler. Bu hafta boyunca %100’ümüze ulaşmak istiyoruz. Sol bek oynama konusunda ise eğer İsmail hazır durumda olmazsa ve hocamız solda oynamamı isterse takımımın faydasına olacaksa ben oynarım. Aynısı Şener için de geçerli. Hocamız bize inandığı sürece bir problem yok." (Hasan Ali Kaldırım gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü) (Ajansspor)
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