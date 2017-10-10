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İskoçya’nın sorunu tamamen genetik!

Slovenya ile 2-2 berabere kalarak Dünya Kupası şansını son anda kaçıran İskoçya'da teknik direktör Gordon Strachan, başarısızlığı genetik nedenlere bağladı.

DHA
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Tecrübeli teknik adam, Slovenya maçı sonrası yaptığı açıklamada "Genetik olarak gerideyiz, ufağız. Elemelerde İspanya'dan sonraki en kısa takım biziz. Belki de iri kadınları iri erkeklerle evlendirerek denemeliyiz" dedi. Slovenya karşısında cüsse olarak sahada çok ufak kaldıklarını belirten Strachan "Kimse bana, bir tanesi hariç, Slovenyalı oyuncuların bizimkinden daha teknik olduğunu söyleyemez ama fiziksel olarak büyük sıkıntılarımız vardı. Slovenyalı oyuncuların gücüyle baş edemedik" ifadelerini kullandı.

 

FutbolSlovenyaiskoçya
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