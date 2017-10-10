Tecrübeli teknik adam, Slovenya maçı sonrası yaptığı açıklamada "Genetik olarak gerideyiz, ufağız. Elemelerde İspanya'dan sonraki en kısa takım biziz. Belki de iri kadınları iri erkeklerle evlendirerek denemeliyiz" dedi. Slovenya karşısında cüsse olarak sahada çok ufak kaldıklarını belirten Strachan "Kimse bana, bir tanesi hariç, Slovenyalı oyuncuların bizimkinden daha teknik olduğunu söyleyemez ama fiziksel olarak büyük sıkıntılarımız vardı. Slovenyalı oyuncuların gücüyle baş edemedik" ifadelerini kullandı.