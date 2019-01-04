İskoçya'dan iddaa tüyoları! Cumartesi gününün bankosu...
İngiltere'de lige ara verildi, kupa maçları oynanacak. İspanya geri döndü ama bankolar İskoçya'da! İşte detaylar...
Annan - Elgin
- İskoçya Lig 2'nin orta halli iki takımı, Galabank'ta kozlarını paylaşacak.
- İç sahada açık futbolu tercih eden Annan'ın, bu sezon evinde oynadığı 9 maçın 6'sı karşılıklı gollerle 2.5 ÜST bitti.
- Elgin ise iç-dış ayırt etmeden keyifli futbol oynamaya çalışıyor. Son 8 lig maçlarının tamamında 2.5 gol barajı aşıldı, bu 8 maçın 6'sı aynı zamanda karşılıklı gollere de sahne oldu.
- Aralarında oynanan son 4 maçın 3'ünde olduğu gibi, bu maçta da 'karşılıklı gol' olacaktır.
Raith Rovers - Stenhousemuir
- Ligin dibine demir atan Stenhousemuir, bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 4 maçı gol atamadan geçmişti.
- Son 4 maçta ise açık futbolu tercih ettiler. Hücumu ikinci plana itmediler, hem attılar, hem de yediler. (son 4 maç - 17 gol izledik)
- Raith Rovers ise inceden üst ligi hedeflese de savunma yapıları gereği bunu 'direkt' olarak başarmaları pek mümkün olmayacak gibi duruyor.
- Stark's Park'ta oynadıkları son 5 maçın 4'ü karşılıklı gollerle 2.5 ÜST oldu. Bu maçta da '2.5 gol' barajı aşılacaktır.
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