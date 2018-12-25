İskoçya'da zirve yarışı kızıştı! Günün öne çıkan iddaa tercihi ise...
Geçtiğimiz sezonların performans olarak gerisinde kalan Celtic ile Steven Gerrard'ın gelişiyle farklı bir kimlik ortaya koyan Rangers, şampiyonluk için kıyasıya bir yarışa girişti! Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkan tercihlere göz atalım...
Aberdeen - Celtic
- Livingston ve Hibernian deplasmanlarında takılıp zirvede yara alan Celtic, iç sahada Motherwell ve Dundee'yi geçip liderliği geri aldı.
- Son 4 lig maçını kazanan Aberdeen de bir anda kendini yarışın içinde buldu, 3'üncü sıraya kadar yükseldi.
- Sezonun ilk lig maçını ve Lig Kupası finalini aynı skorla, 1-0 kazanan Celtic olmuştu, Pittodrie'de oynanan son 4 lig maçında da Celtic'in üstünlüğü bulunuyor. (4 galibiyet Celtic / 0 galibiyet Aberdeen)
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Rangers - Hibernian
- Steven Gerrard'ın gelişiyle farklı bir kimlik ortaya koyan Rangers, Ibrox'ta bu sezon oynadığı 9 lig maçının 7'sini kazanmayı başardı. (1 beraberlik - 1 mağlubiyet)
- İç sahada Celtic'i yenip Rangers'tan puan çalan Hibernian ise deplasmanda, iç sahadaki kadar başarılı değil. (son 5 maç - 1 galibiyet - 1 beraberlik - 3 mağlubiyet)
- Tam ritim buldu dediğimiz anda puan kayıpları yaşayan, son 5 lig maçında sadece 2 kere kazanabilen Rangers, Ibrox'ta 2 maçtır kaybettiği Hibernian'a karşı bu sefer ne yapacak? Merak konusu...
İskoçya Premiership maçları, sezon boyunca CANLI yayınlarla Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle