İskoçya'da nefesler tutuldu! Old Firm'de iddaa'nın favorisi...

Bu bir ilandır

CELTIC - RANGERS

Derbide Mohamed Elyounoussi, Hatem Abd Elhamed, Jozo Simunovic ve Daniel Arzani'den yararlanamayacak olan Celtic'e iyi haber, sol kanatta oynayan Jonny Hayes'ten geldi!

Omzundaki sıkıntısını atlatan Hayes, maç kadrosunda olacak...

Rangers cephesinde ise önemli bir eksik yok. Kilmarnock karşısında Defoe ile başlayan Steven Gerrard'ın, bu sefer Morelos'u ilk 11'de oynatması bekleniyor.

1 maçı eksik Rangers, lider Celtic'in 5 puan gerisinde Old Firm'e çıkacak. 2010 yılından beri Celtic Park'ta galibiyet sevinci yaşayamadılar.

CANLI BAHİS İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!

- İki takım arasında Celtic Park'ta oynanan son 9 maçta Rangers galibiyeti izlemedik! Celtic 7 defa sahadan zaferle ayrıldı, 2 maç berabere bitti...

- Celtic, İskoçya Premiership'te oynadığı son 11 lig maçını kazanmayı başardı! Her maçta en az 2 gol attılar...

- Rangers, bu sezon deplasmanda oynadığı 19 resmi maçın sadece 1'ini kaybetti. (12 galibiyet - 6 beraberlik)

- Rangers'ın hücum silahı Alfredo Morelos'un İskoçya sınırları içerisinde karşılaşıp gol atamadığı tek takım Celtic!

- Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 20 gole katkı yapan (11 gol - 8 asist) Celtic'li Ryan Christie, bu sezon daha şimdiden 30 gole katkı yaptı. (30 maç - 17 gol - 13 asist)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’da Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilen "Old Firm" mücadelesine ilgi yüksek!

Bu karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %38'i maçta en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor ve "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda...

Bu maç özelinde en çok tercih edilen ikinci seçenek ise "Celtic galibiyeti" olarak göze çarpıyor. (~%33)

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ'NİN TERCİHİ...

Neil Lennon, Celtic'e geçtiğimiz sezon döndükten sonra Rangers ile 4 kere karşılaştı ve bunların 3'ünden galibiyetle ayrıldı. 3 galibiyetin ortak noktası, topun hakimiyetini rakibe bırakıp kontra aramaktı. Kaybedilen maçta ise Rangers çok erken gol bulup Celtic'in kapanmasını engellemişti...

İskoçya sınırlarında oynadığı son 15 maçı kazanan Celtic, evinde bu sefer kapalı oynamaz ve gol arar diye düşünüyorum. Bu da Rangers'ın işine gelir ve mutlaka gol bulur.

Ligde Aberdeen, Avrupa'da ise Young Boys, Feyenoord ve Porto maçları bu şekilde geçti ve karşılıklı goller izledik.

Aralarındaki son 8 maçın sadece 1'inde bu tercih kazandırdı ama seriye bir yenisi bu maçla eklenecektir diye düşünüyorum. "KG VAR - 1,55"

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!