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İskoçya'da Mackay dönemi

İskoçya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğüne Malky Mackay'ı getirdi.

Hürriyet Haber
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İskoçya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 45 yaşındaki teknik adamın geçici olarak milli takımın başına getirildiği ve 9 Kasım'da Hollanda ile oynanacak dostluk maçına İskoçya'yı hazırlayacağı kaydedildi.

Kariyerinde Watford, Cardiff City ve Wigan Athletic'i çalıştıran Mackay, İskoçya Futbol Federasyonunda bir yıldır performans direktörlüğü yapıyordu.

Milli takımı 4 yıldır çalıştıran Gordon Strachan ile dün masaya oturan federasyon, karşılıklı anlaşarak 60 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmıştı.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde F Grubu'nu İngi?ltere ve Slovakya'nın ardından üçüncü sırada tamamlayan Strachan yönetimindeki İskoçya, finallere kalamamıştı.

İskoçya Futbol FederasyonuMalky Mackay
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