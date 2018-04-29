İskoçya'da gündem Old Firm! Celtic bugün kazanırsa...
Aberdeen, Rangers ve Hibernian'ın amansız takibine rağmen, eğer Celtic bugün oynanacak Rangers maçını kazanırsa üst üste 7. şampiyonluğunu ilan edecek!
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Celtic
- Hücumdan Moussa Dembele ve orta sahadan Stuart Armstrong'un durumları maç saati netleşecek. Dembele'nin oynaması daha muhtemel.
- Defansif yükü çekenlerden Nir Bitton ve kanat oyuncusu Jonny Hayes sakat.
- Sağ bek Mikael Lustig de şüpheli, Jack Hendry'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor.
- Aralarındaki son 13 resmi maçta Rangers'a kaybetmediler. (10 galibiyet)
- Bugün kazanırlarsa üst üste 7. şampiyonluklarını ilan edecekler!
Rangers
- As kaleci Wes Foderingham'ın oynaması büyük soru işareti, geçen hafta olduğu gibi yine kalede Jak Alnwick başlayacaktır.
- Stoperler Bruno Alves ve David Bates, orta sahadan Ryan Jack, sol bek Declan John sakat.
- Sol bek (kaptan) Lee Wallace ve veteran forvet Kenny Miller kadro dışı bırakıldı.
- Deplasmanda oynadıkları son 6 lig maçını kaybetmediler ama Celtic'i en son yendiklerinde tarihler 25 Mart 2012'yi gösteriyordu. Celtic Park'ta en son kazandıklarından ise 2010 yılındaydık.
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