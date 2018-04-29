İskoçya'da gündem Old Firm! Celtic bugün kazanırsa...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
29.04.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

İskoçya'da gündem Old Firm! Celtic bugün kazanırsa...

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İskoçya'da gündem Old Firm! Celtic bugün kazanırsa...

Aberdeen, Rangers ve Hibernian'ın amansız takibine rağmen, eğer Celtic bugün oynanacak Rangers maçını kazanırsa üst üste 7. şampiyonluğunu ilan edecek!

Dev derbi saat 14:00'te CANLI YAYINLA Nesine.com'da olacak! Detaylara göz atalım...

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Celtic

- Hücumdan Moussa Dembele ve orta sahadan Stuart Armstrong'un durumları maç saati netleşecek. Dembele'nin oynaması daha muhtemel.

- Defansif yükü çekenlerden Nir Bitton ve kanat oyuncusu Jonny Hayes sakat.

- Sağ bek Mikael Lustig de şüpheli, Jack Hendry'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor.

- Aralarındaki son 13 resmi maçta Rangers'a kaybetmediler. (10 galibiyet)

- Bugün kazanırlarsa üst üste 7. şampiyonluklarını ilan edecekler!

Rangers

- As kaleci Wes Foderingham'ın oynaması büyük soru işareti, geçen hafta olduğu gibi yine kalede Jak Alnwick başlayacaktır.

- Stoperler Bruno Alves ve David Bates, orta sahadan Ryan Jack, sol bek Declan John sakat.

- Sol bek (kaptan) Lee Wallace ve veteran forvet Kenny Miller kadro dışı bırakıldı.

- Deplasmanda oynadıkları son 6 lig maçını kaybetmediler ama Celtic'i en son yendiklerinde tarihler 25 Mart 2012'yi gösteriyordu. Celtic Park'ta en son kazandıklarından ise 2010 yılındaydık.

 

"Kader Derbisi" TEK MAÇ fırsatıyla Nesine.com'da, kaçırmayın!

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Galatasaray-Beşiktaş Derbi YorumuNesine TV editörlerinden Senih Yurga ve spor yazarımız Uğur Meleke, sizler için dev derbiyi yorumladı.
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