İskoçya'da gündem Lig Kupası! Banko maç arayanlar...
İskoçya'da sezon, resmi olarak geçtiğimiz hafta sonu oynanan Lig Kupası grup maçlarıyla başladı. Bu akşam ise gruplarda ikinci maçlar oynanacak.
13 Temmuz Cuma günü, Premiership ekiplerinin kapışmasında, normal süresi 0-0 biten maçta, Kilmarnock evinde St. Mirren'e penaltılarla kaybetti ve İskoçya'da sezon resmen başladı.
İlk grup maçlarında iki de sürpriz yaşandı.
İskoçya Lig 2 (4'üncü kademe) ekiplerinden Annan Athletic, Premiership takımı Hamilton'ı, 97 doğumlu Aidan Smith'in golüyle 1-0 geçmeyi başardı.
İskoçya Lig 1 (3'üncü kademe) temsilcisi Montrose ise Championship'ten Falkirk'i, deplasmanda, Martin Rennie'nin golüyle 1-0 devirdi.
Ross County zayıf Elgin'i, Inverness CT de zayıf Cove Rangers'ı geçerken zorlanmadı. Dundee United deplasmanında Arbroath, Clyde deplasmanında Edinburgh City, normal süreleri berabere bitirip, penaltılarla ekstra 1 puan daha alarak dikkat çektiler.
5'erli 8 gruptan oluşan Lig Kupası ilk tur aşamasında, 90 dakikalar berabere biterse direkt penaltı atışlarına geçiliyor. Penaltıları kazanana ise "+1 puan" daha veriliyor.
İlk maçların sürpriz takımı Annan Athletic, Berwick maçını da kazanır mı?
Arbroath'a sürpriz şekilde puan kaptıran Dundee United, Ross County deplasmanında ne yapacak?
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