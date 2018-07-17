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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
17.07.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

İskoçya'da gündem Lig Kupası! Banko maç arayanlar...

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İskoçya'da gündem Lig Kupası! Banko maç arayanlar...

İskoçya'da sezon, resmi olarak geçtiğimiz hafta sonu oynanan Lig Kupası grup maçlarıyla başladı. Bu akşam ise gruplarda ikinci maçlar oynanacak.

13 Temmuz Cuma günü, Premiership ekiplerinin kapışmasında, normal süresi 0-0 biten maçta, Kilmarnock evinde St. Mirren'e penaltılarla kaybetti ve İskoçya'da sezon resmen başladı.

İlk grup maçlarında iki de sürpriz yaşandı.

İskoçya Lig 2 (4'üncü kademe) ekiplerinden Annan Athletic, Premiership takımı Hamilton'ı, 97 doğumlu Aidan Smith'in golüyle 1-0 geçmeyi başardı.

İskoçya Lig 1 (3'üncü kademe) temsilcisi Montrose ise Championship'ten Falkirk'i, deplasmanda, Martin Rennie'nin golüyle 1-0 devirdi.

Ross County zayıf Elgin'i, Inverness CT de zayıf Cove Rangers'ı geçerken zorlanmadı. Dundee United deplasmanında Arbroath, Clyde deplasmanında Edinburgh City, normal süreleri berabere bitirip, penaltılarla ekstra 1 puan daha alarak dikkat çektiler.

5'erli 8 gruptan oluşan Lig Kupası ilk tur aşamasında, 90 dakikalar berabere biterse direkt penaltı atışlarına geçiliyor. Penaltıları kazanana ise "+1 puan" daha veriliyor.

İlk maçların sürpriz takımı Annan Athletic, Berwick maçını da kazanır mı?

En Çok Oynanan Bahis
  • 442Annan - Berwick
    4
    MS1
    1,85
    1558kez oynandı
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Arbroath'a sürpriz şekilde puan kaptıran Dundee United, Ross County deplasmanında ne yapacak?

En Çok Oynanan Bahis
  • 452Ross County - Dundee Utd
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    2,5Üst
    1,65
    2345kez oynandı
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