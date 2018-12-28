İskoçya'da DEV MAÇ! Old Firm'ün iddaa favorisi...
İskoçya'da nefesler tutuldu, herkes Old Firm'ü bekliyor! Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Borna Barisic, Graham Dorrans ve Jamie Murphy kesin olarak derbide forma giyemeyecek.
- Connor Goldson, Ryan Kent, Scott Arfield ve Gareth McAuley, hatta Alfredo Morelos'un durumları maç saatine bırakıldı. Basın toplantısında Steven Gerrard, sakat oyuncuların son durumundan bahsetmek için erken olduğunu söyledi.
- Son 6 lig maçında 4 kere puan kaybeden Rangers, Ibrox'ta son Celtic galibiyetini aldığında tarihler 25 Mart 2012'yi gösteriyordu.
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Celtic
- Son 3 lig maçını kazanıp yeniden zirveye yerleşen Celtic'te Jozo Simunovic iyileşti, Kieran Tierney belirsiz.
- Genç sol bekin durumu hakkında Brendan Rodgers, 'Son antrenmanda durumuna bakacağız, maç saati kararımızı vereceğiz.' açıklamasını yaptı.
- Son 4 derbiyi kazanan Glasgow'un yeşil tarafı, son 15 derbide ise yenilgi yüzü görmedi. (12 galibiyet - 3 beraberlik)
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