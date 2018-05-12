İskoçya Premiership'ten hangi takım düşecek? Günün bankosu...
Celtic'in üst üste 7. kez şampiyon olduğu İskoçya Premiership'ten bu sezon hangi takım düşecek? Ross County dibe vurdu, Hamilton en avantajlı takım! İşte detaylar...
Düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan 3 takım da sezonun son maçına deplasmanda çıkıyor!
- Hamilton'a Motherwell deplasmanında 1 puan matematiksel olarak yetiyor.
- Partick Thistle'ın Dundee deplasmanında alacağı 1 puan ise Play-Out oynamasını garantileyecek.
- Hamilton kaybederse, Partick 3 puan aldığı takdirde, aralarındaki 13 gollük genel averaj devreye girecek.
- İşi en zor takım ise Ross County!
- St.Johnstone deplasmanında kazanmak tek başına yeterli olmayabilir. Partick Thistle'ın hata yapmasını da bekleyecekler.
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