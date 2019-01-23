İskoçya Premiership'te zirve savaşı! iddaa'da öne çıkan...
25 günlük hasret sona erdi, İskoçya Premiership geri döndü! Celtic ve Rangers'ın maçlarından son haberlere ve iddaa'da öne çıkan tercihlere göz atalım...
Celtic - St. Mirren
- Celtic'te Leigh Griffiths'in izni devam ediyor, Tom Rogic ise Avustralya ile Asya Kupası'nda mücadele ediyor.
- Premiership 25 gün sonra geri dönüyor ama geçtiğimiz hafta sonu oynanan İskoçya Kupası maçları ile ülkedeki futbol hasreti sona erdi. Celtic de rahat bir oyunla Airdrieonians'ı 3-0 yenip kupada adını üst tura yazdırdı.
- St. Mirren, 16 maçtır Celtic'i ligde yenemiyor (2 beraberlik - 14 mağlubiyet) ve bu sezon deplasmanda oynadıkları 10 lig maçından sadece 1 galibiyet çıkartabildiler. (2 beraberlik - 7 mağlubiyet)
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Kilmarnock - Rangers
- Kupa maçı ertelenen Rangers, ligde 4 maçtır kazanamadığı Rugby Park'ta bu sefer neler yapacak?
- Yeni transferler Steven Davis ve Jermain Defoe'nun forma giymeleri bekleniyor.
- Ligde oynadıkları son 6 deplasmanda (4 galibiyet - 2 beraberlik) yenilgi yüzü görmediler, en son bıraktığımızda iç sahada Celtic'i yenip zirvede puanları eşitlemişlerdi.
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