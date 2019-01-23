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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
23.01.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

İskoçya Premiership'te zirve savaşı! iddaa'da öne çıkan...

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İskoçya Premiership'te zirve savaşı! iddaa'da öne çıkan...

25 günlük hasret sona erdi, İskoçya Premiership geri döndü! Celtic ve Rangers'ın maçlarından son haberlere ve iddaa'da öne çıkan tercihlere göz atalım...

Celtic - St. Mirren

- Celtic'te Leigh Griffiths'in izni devam ediyor, Tom Rogic ise Avustralya ile Asya Kupası'nda mücadele ediyor.

- Premiership 25 gün sonra geri dönüyor ama geçtiğimiz hafta sonu oynanan İskoçya Kupası maçları ile ülkedeki futbol hasreti sona erdi. Celtic de rahat bir oyunla Airdrieonians'ı 3-0 yenip kupada adını üst tura yazdırdı.

- St. Mirren, 16 maçtır Celtic'i ligde yenemiyor (2 beraberlik - 14 mağlubiyet) ve bu sezon deplasmanda oynadıkları 10 lig maçından sadece 1 galibiyet çıkartabildiler. (2 beraberlik - 7 mağlubiyet)

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 457Celtic -(1,00h) St Mirren
    3
    MS1
    1,25
    3800kez oynandı
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Kilmarnock - Rangers

- Kupa maçı ertelenen Rangers, ligde 4 maçtır kazanamadığı Rugby Park'ta bu sefer neler yapacak?

- Yeni transferler Steven Davis ve Jermain Defoe'nun forma giymeleri bekleniyor.

- Ligde oynadıkları son 6 deplasmanda (4 galibiyet - 2 beraberlik) yenilgi yüzü görmediler, en son bıraktığımızda iç sahada Celtic'i yenip zirvede puanları eşitlemişlerdi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 460Kilmarnock - Rangers
    3
    2,5Üst
    1,65
    2602kez oynandı
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İddaa Tahminleri - 23 Ocak 2019Nesine TV yorumcusu Berkuk Ünyay, 23 Ocak Çarşamba iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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