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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
28.04.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

İskoçya futbol tarihinde bir ilk yaşanabilir! Brechin City...

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İskoçya futbol tarihinde bir ilk yaşanabilir! Brechin City...

İskoçya'nın Championship takımlarından Brechin City, bu sezon oynadığı 35 lig maçında 1 kere bile kazanamadı. Bugünkü rakipleri Queen of South'un iddiası yok, detaylara göz atalım...

Brechin City

- 8 maçtır ligde gol atamıyorlar.

- Son 12 lig maçında sadece 1 golleri var.

- Bu sene Queen of South ile evlerinde oynadıkları maçı 1-0 kaybettiler ama 3 maçın 2'sinde gol atmayı başardılar.

- 15 maç önce, 6 Ocak 2018'de, Glebe Park'ta (ev) 1-1 berabere kaldıklarından beri 1 puan bile toplayamadılar.

- Senenin son maçı, rakip Queen of South'un ligde herhangi bir iddiası kalmadı.

- 35 maçta 31 yenilgisi bulunan Brechin City, topladığı 4 puanı da Glebe Park'ta elde etti.

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Tarihte tüm sezonu puan alamadan kapatan 3 takım var!

- 2013 yılında USL'de Antigua Barracuda (0/26), 2015-16 sezonunda Gloucestershire NSL 2. Ligi'nde Longford AFC (0/30) ve 2016'da Brezilya Paulista Serie A3'te Gremio Barueri (0/19) oynadıkları tüm lig maçlarını kaybettiler.

- Ukrayna, Sırbistan, Bulgaristan ve İsveç'te, sezonu galibiyetsiz kapatan takımlar oldu, eğer bugün Brechin City kazanamazsa İskoçya futbol tarihinde bir ilk yaşanabilir.

 

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