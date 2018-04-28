İskoçya futbol tarihinde bir ilk yaşanabilir! Brechin City...
İskoçya'nın Championship takımlarından Brechin City, bu sezon oynadığı 35 lig maçında 1 kere bile kazanamadı. Bugünkü rakipleri Queen of South'un iddiası yok, detaylara göz atalım...
Brechin City
- 8 maçtır ligde gol atamıyorlar.
- Son 12 lig maçında sadece 1 golleri var.
- Bu sene Queen of South ile evlerinde oynadıkları maçı 1-0 kaybettiler ama 3 maçın 2'sinde gol atmayı başardılar.
- 15 maç önce, 6 Ocak 2018'de, Glebe Park'ta (ev) 1-1 berabere kaldıklarından beri 1 puan bile toplayamadılar.
- Senenin son maçı, rakip Queen of South'un ligde herhangi bir iddiası kalmadı.
- 35 maçta 31 yenilgisi bulunan Brechin City, topladığı 4 puanı da Glebe Park'ta elde etti.
Tarihte tüm sezonu puan alamadan kapatan 3 takım var!
- 2013 yılında USL'de Antigua Barracuda (0/26), 2015-16 sezonunda Gloucestershire NSL 2. Ligi'nde Longford AFC (0/30) ve 2016'da Brezilya Paulista Serie A3'te Gremio Barueri (0/19) oynadıkları tüm lig maçlarını kaybettiler.
- Ukrayna, Sırbistan, Bulgaristan ve İsveç'te, sezonu galibiyetsiz kapatan takımlar oldu, eğer bugün Brechin City kazanamazsa İskoçya futbol tarihinde bir ilk yaşanabilir.
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