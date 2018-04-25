İskoçlar yazdı! Gerrard'ın yeni adresi...
Dün akşam oynanan Liverpool-Roma maçında, tribünlerdeki bir detay, Gerrard'ın yeni adresinin belli olduğu şeklinde yorumlandı.
The Scotsman'ın haberine göre Rangers başkanı Dave King, dün akşam oynanan Liverpool-Roma maçını yerinden takip etti.
Salah'ın golünde, Kenny Dalglish'in sevinci gösterilirken ekranlara yansıyan Dave King'in, Gerrard ile önümüzdeki sezon için görüştüğü, bu nedenle Anfield Road'da olduğu iddia edildi.
Şu an Rangers menajeri olan Graeme Murty'nin önümüzdeki sezon görevine devam etmeyeceği, geçtiğimiz yıl Şubat ayında Liverpool Genç Takımı'nın başına getirilen Gerrard'ın ise 2018-19 sezonunda Rangers'ın başına getirileceği belirtildi.
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