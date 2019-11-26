Işık Kaan Arslan kimdir?
Galatasaray'ın Club Brugge ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında oynaması beklenen Işık Kaan Arslan, futbolseverlerin dikkatini çeken bir isim. 18 yaşındaki Işık Kaan Arslan, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Peki, Işık Kaan Arslan kimdir?
28 Ocak 2001 İstanbul doğumlu olan Işık Kaan Arslan, futbola Galatasaray'da başladı. Galatasaray U16, U17 ve U19 takımlarının formasını giydi. Stoperde forma giyen ve 1.86 boyundaki Işık Kaan Arslan, bu sezon Türkiye U 19 Elit Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde toplamda 11 kez forma giydi.
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