Isco'dan Real Madrid'e kötü haber! Ameliyat...
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in yıldız oyuncularından Isco, apandisit nedeniyle ameliyat edilecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İspanyol oyuncuya apandisit teşhisi konduğu ve kısa süre içinde ameliyata alınacağı belirtildi.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta 2 gole imza atan Isco'nun, sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalması bekleniyor.
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