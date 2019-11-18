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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.11.2019 - 18:23, Son Güncelleme:

İş insanından Beşiktaş eski yöneticisine suç duyurusu

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İş insanından Beşiktaş eski yöneticisine suç duyurusu

İş insanı Atalay Demirbaş, bir restoranda Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kendisini darp ve tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Vodafone Park’ta locası bulunan Atalay Demirbaş, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundu. Avukatıyla birlikte savcılığa dilekçe yazan Atalay Demirbaş, Mahmutyazıcıoğlu’nun Tehdit", Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve Hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

"BİLGİM DIŞINDA İMAMOĞLU’NUN KULLANIMINA SUNULMUŞ"

Atalay Demirbaş savcıya verdiği ifadede, Beşiktaş taraftarı olmam sebebiyle üç yıllığına loca kiraladım. Fakat bu loca benim bilgim dışında Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kullanımına sunulmuş, ben de bunu maç saatinde öğrendim. Bu olay sonrasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aramızda gerginlik oluştu. Bu kişi locanın benim tarafımdan sunulduğunu söylememi istedi ama ben kabul etmedim" dediği öğrenildi.

"BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ"

Atalay Demirbaş’ın ifadesinde, "Yine o tarihlerde kulübe 3 milyon 200 bin dolar menfaat sağlayabilmek için ’Yazıcıoğlu kulübe ait 10 milyon dolarlık çeki Özen Kuzu adlı iş insanına verdi’ beyanında bulunmuştum. Kendisi o zaman bunu yalanlamıştı ama yönetim değişince bu durumun ortaya çıkacağından endişe etmiş olacak ki beni aradı. Benimle görüşmek istedi, görüşmeyi kabul etmediğim takdirde benim ve ailem için iyi olmayacağını söyledi" dediği belirtildi.

"SİLAHINI GÖSTERDİ, BANA KAFA ATTI"

Ailesinin tehdit altında olduğunu duyunca dışarıda buluştuklarını ifade eden Demirbaş, Yanıma tek başına geldi. Gelir gelmez cep telefonu kamerasını çıkararak ’Ben şerefsizim, ben haysiyetsizim diyeceksin’ dedi. Ben de bunun üzerine ’Ben şerefliyim, haysiyetliyim’ dedim. Bunun üzerine kolumdan tutarak beni dışarı çıkarmaya çalıştı, çıkmayınca da bana kafa attı. Sonra silahını göstererek ’otur’ dedi, beni koltuğa oturttu. ’Bunları söyleyeceksin 24 saat süren var yoksa seni öldüreceğim’ dedi. Benden Kuzu İnşaat’la işlem yapmamamı, bundan feragat etmemi istedi. Daha sonra ortak tanıdığımız olan Murat Çalık yanımıza geldi. Bu olayları onunla da konuştuk. Ben bu durumdan kurtulmak için yapacaklarımı söyleyerek yanlarından ayrıldım. Sonrasında da gelip şikayette bulundum" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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