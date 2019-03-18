İş başa düştü ve Guti...
Milli arada da Güneş’in yokluğunda Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli teknik adamın yardımcıları Şeref Çiçek ve Guti Hernandez yönetecek.
Şenol Güneş, A Milli Takımımız’ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki Arnavutluk ve Moldova maçları sebebiyle Ay-Yıldızlılar’ın başında olacak.
Milli arada da Güneş’in yokluğunda Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli teknik adamın yardımcıları Şeref Çiçek ve Guti Hernandez yönetecek.
Çiçek ve Guti, bu süreçte Güneş’in hazırladığı idman programı doğrultusunda takımın eksiklerini idmanlarda gidermeye çalışacak. (Fanatik)
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