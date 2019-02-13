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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: Reuters
13.02.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Irving yoksa Hayward var! Celtics, 76ers'ı 112-109 yendi...

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Irving yoksa Hayward var! Celtics, 76ers'ı 112-109 yendi...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı 112-109 yendi.

Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Philadelphia 76ers ile Boston Celtics arasındaki mücadeleyi, 112-109 misafir Celtics kazandı.

All-star oyun kurucusu Kyrie Irving'den yoksun sahaya çıkan Celtics'te 3 oyuncu, 20 veya üstünde sayı kaydetti.

Gordon Hayward 26 sayı, Al Horford 23 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve Jayson Tatum 20 sayı, 10 ribauntla oynadı.

76ers cephesinde Joel Embiid'in 23 sayı, 14 ribaunt ve Jimmy Butler'ın 22 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 2 sayı ve 2 asistle mücadele etti.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 117-113
Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 109-112
Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 107-108
New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 88-118
Golden State Warriors-Utah Jazz: 115-108

NBA’de gecenin en güzel hareketleriNBA'de normal sezona dün gece oynanan 5 maçla devam edildi. Geceye damga vuran en iyi 3 hareket ile karşınızdayız...
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