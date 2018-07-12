Irone Throne’da heyecan arttı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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eSpor
12.07.2018 - 15:43, Son Güncelleme:

Irone Throne’da heyecan arttı

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Irone Throne’da heyecan arttı

Dünyada en hızlı büyüyen oyun şirketi Netmarble Corporation, mobil cihazlar için yeni nesil MMO strateji oyunu Iron Throne'a üç yeni kahramanın yanı sıra yepyeni bir oyun modu olan İttifak Lejyon Savaşı'nın oyuna eklendiğini açıkladı.

İttifak Lejyon Savaşı, Iron Throne'un klasik Lejyon Savaşı modunun farklı bir varyasyonudur ve ittifakların diğer ittifaklarla karşılaşmasına izin vererek oyunculara birlikte oynamanın ve işbirliği yapmanın keyfini artırıyor. Takım olarak 20vs20 yapılan ittifak lejyon savaşı, oyuncuların bir araya gelerek rakip ittifakları başarılı bir şekilde yenmek için güçlü işbirliği becerileri ve grup stratejisi kullanmaları gerekiyor.

Al Rashed ve Hortlak karakterleri geldi

Ayrıca, oyunculara savaşlarda öncekinden daha fazla seçenek veren, sadece Ortadoğu bölgesindeki oyuncuların oynaması için yerelleştirilmiş bir karakter olan ve artık tüm oyunculara açık olan pala ustası Shaheen Al Rashed, aslen bir NPC olan ve Kasaba Modu yoluyla alınan Lauren ve herhangi bir Krallıkta Kral olduktan sonra alınabilecek Hortlak karakterleri, Iron Throne'a eklendi.

"Iron Throne, lansmanından bu yana benzersiz oyun sistemi ile kullanıcılarımıza farklı bir oyun deneyimi sunuyor." diyen Netmarble Chief Global Officer’ı Seungwon Lee, "Güncellemeye yeni kahramanları ve ittifak özelliğini ekledik ve Iron Throne oyuncularının hazırladığımız içeriğin tadını çıkarmaya devam etmelerini umuyoruz.", diye ekledi.

 

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