Irone Throne’da heyecan arttı
Dünyada en hızlı büyüyen oyun şirketi Netmarble Corporation, mobil cihazlar için yeni nesil MMO strateji oyunu Iron Throne'a üç yeni kahramanın yanı sıra yepyeni bir oyun modu olan İttifak Lejyon Savaşı'nın oyuna eklendiğini açıkladı.
İttifak Lejyon Savaşı, Iron Throne'un klasik Lejyon Savaşı modunun farklı bir varyasyonudur ve ittifakların diğer ittifaklarla karşılaşmasına izin vererek oyunculara birlikte oynamanın ve işbirliği yapmanın keyfini artırıyor. Takım olarak 20vs20 yapılan ittifak lejyon savaşı, oyuncuların bir araya gelerek rakip ittifakları başarılı bir şekilde yenmek için güçlü işbirliği becerileri ve grup stratejisi kullanmaları gerekiyor.
Al Rashed ve Hortlak karakterleri geldi
Ayrıca, oyunculara savaşlarda öncekinden daha fazla seçenek veren, sadece Ortadoğu bölgesindeki oyuncuların oynaması için yerelleştirilmiş bir karakter olan ve artık tüm oyunculara açık olan pala ustası Shaheen Al Rashed, aslen bir NPC olan ve Kasaba Modu yoluyla alınan Lauren ve herhangi bir Krallıkta Kral olduktan sonra alınabilecek Hortlak karakterleri, Iron Throne'a eklendi.
"Iron Throne, lansmanından bu yana benzersiz oyun sistemi ile kullanıcılarımıza farklı bir oyun deneyimi sunuyor." diyen Netmarble Chief Global Officer’ı Seungwon Lee, "Güncellemeye yeni kahramanları ve ittifak özelliğini ekledik ve Iron Throne oyuncularının hazırladığımız içeriğin tadını çıkarmaya devam etmelerini umuyoruz.", diye ekledi.
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