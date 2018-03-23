İrlanda'yı tek golle devirdik! Yeni formayla yeni sayfa...
Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi. Mücadele ay-yıldızlı ekibimizin 1-0'lık üstünlüğüyle son buldu. Milli takımın golünü 52. dakikada Mehmet Topal kaydetti. Cengiz Ünder sakatlığı dolayısıyla maçta forma giyemedi, onun yerine Emre Akbaba şans buldu. Milliler bir sonraki maçını pazartesi günü Karadağ ile oynayacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaştı. Maçı, Türkiye 1-0 kazandı.
STAT: Antalya
HAKEMLER: Slavko Vincic , Tomaz Klancnik , Andraz Kovacic (Slovenya)
TÜRKİYE: Volkan Babacan - Hasan Ali Kaldırım , Serdar Aziz (Dk. 82 Kaan Ayhan), Çağlar Söyüncü , Gökhan Gönül , Okay Yokuşlu , Mehmet Topal , Hakan Çalhanoğlu (Dk. 80 İrfan Can Kahveci), Yusuf Yazıcı (Dk. 87 Alper Potuk), Emre Akbaba (Dk. 69 Yunus Mallı ), Cenk Tosun (Dk. 64 Enes Ünal )
İRLANDA CUMHURİYETİ: Doyle - Coleman (Dk. 63 Doherty ), Duffy , Maguire (Dk. 62 Long ), Rice , McClean , Hendrick (Dk. 80 Judge ), Browne (Dk. 69 David ), Scott Hogan (Dk. 75 Daryl Hogan ), Long , Hourihane (Dk. 68 Clark )
GOL: Dk. 52 Mehmet Topal (Türkiye)
SARI KARTLAR: Çağlar Söyüncü (Türkiye) - Browne, David (İrlanda Cumhuriyeti)
MAÇTAN NOTLAR
Ümit Milli Takım maçında şok sakatlık!
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından aday kadroya çağrılan Abdülkadir Ömür dün U21 ile çıktığı maçta sakatlandı.
Perşembe günü A Milli Takım kadrosundan çıkartılıp Ümit Milli Takım kampına katılan Abdülkadir Ömür, İsveç ile oynanan UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Roma forması ile sergilediği üst düzey performansla ülkemizi gururlandıran Cengiz Ünder, dünkü karşılaşmada yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle ilk 11'de yer almadı.
Çarşamba günü yapılan idmanda omzuna aldığı darbe sonrasında sakatlanan Cengiz Ünder son taktik çalışmaya katılamayıp takımdan ayrı düz koşu yapmıştı.
Yaşadığı hafif sakatlık sonrasında İrlanda Cumhuriyeti ile oynanan maçta Cengiz Ünder'i ilk 11'de değil kulübede yer veren Lucescu, genç yıldızı Karadağ ile oynanacak karşılaşmada direkt sahaya sürecek.
Cengiz'in yerine Emre Akbaba...
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda Cumhuriyeti karşısında hafif sakatlığı nedeniyle ilk 11'de forma giyemeyen Cengiz Ünder yerine Emre Akbaba'yı sahaya sürdü.
Antalya kırmızı beyaza boyandı. İrlanda Cumhuriyeti ile oynanan maçta satışa çıkan 32 bin biletin tamamı tükenirken Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşma öncesinde her taraftarın koltuğuna Türk bayrağı bırakıldı.
Ve maç öncesinde kırmızı beyaz Ay Yıldızlı bayraklar ile görsel açıdan güzel kareler ortaya çıktı.
Kaptan Mehmet Topal...
Ay Yıldızlı formayı 73 kez giyerek dün akşam sahaya çıkan oyuncular arasında en tecrübeli isim olan Mehmet Topal, kaptanlık pazı bandını takan isimdi.
TÜRKİYE A Milli Takımı yeni formaları ilk kez sahaya çıktı.
2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde Nike'ın, Ay Yıldızlı ekibimiz için dizayn ettiği yeni formalarımızı millilerimiz ilk kez İrlanda Cumhuriyeti ile oynanan karşılaşmada giydi.
90 dakika öncesinde anlamlı koreografi...
Antalya'da karşılaşma öncesinde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği için aday olan TFF, 90 dakika öncesinde dev bir koreografiye imza attı Karşılaşma öncesinde Antalya'da -Euro 2024 adaylığına yönelik Futbolun sevgisini, coşkusunu, heyecanını birlikte paylaşalım yazan görkemli bir koreografi açıldı.
Antalya'daki maçta Afrin'de vatan uğruna şehit düşen askerlerimiz unutulmadı. Karşılaşma öncesinde Afrin'de şehit düşen askerlerimizin skorborda isimleri yansıtıldı. Bu dakikalarda Antalya'da şehitler ölmez vatan bölünmez tezahüratları yükseldi.
Maçtan önce statta 'Birlikte Paylaşalım - Share Together' yazısının bulunduğu bir pankart tribünlerde açıldı. Taraftarlar, Mehter Marşı eşliğinde salladıkları Türk bayrakları ile büyük coşku yaşadı. Statta tüm taraftarlar sık sık 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez', 'Ne Mutlu Türküm Diyene', 'Her Türk, Asker Doğar', 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' tezahüratları yaptı. Mücadeleyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.
MAÇTAN DAKİKALAR
18'inci dakikada orta alanda kaptırılan topta, İrlanda Cumhuriyeti ani atak geliştirdi. Derinlemesine pasta topla Türkiye ceza alanına giren Hogan, kaleci Volkan Babacan'ı da geçti ancak ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şut direğin az farkla uzağından auta gitti.
28'inci dakikada rakip yarı alanında Yusuf Yazıcı'nın ara pasında topla buluşan Cenk Tosun'un şutu kaleci Doyle'da kaldı.
30'uncu dakikada Gökhan Gönül'ün sağ çaprazdan kale önüne gönderdiği topa kimse dokunamayınca konuk takım oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırdı.
32'nci dakikada, Yusuf Yazıcı'nın rakip ceza sahasının hemen dışından kaleye çektiği şut kaleci Doyle'da kaldı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
47'nci dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan ceza alanına ortasında kale önündeki Serdar Aziz'in vuruşu üstten auta gitti.
52'nci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Hakan Çalhanoğlu'nun pasında Yusuf Yazıcı topla buluştu. Bu futbolcunun kale önüne yaptığı ortaya Mehmet Topal gelişine vurdu ve top filelere gitti: 1-0.
67'nci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza yayı dışından sert şutunda kaleci Doyle topa iki hamlede sahip oldu.
85'inci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Daryl Horgan'ın çektiği şut çerçeveyi bulmadı.
Maçı Türkiye, Mehmet Topal'ın attığı golle 1-0 kazandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle