İrfan Saraloğlu: Bu 3 puan bizi ligde tuttu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol Haberleriİrfan Saraloğlu: Bu 3 puan bizi ligde tuttu
Futbol İrfan Saraloğlu: Bu 3 puan bizi ligde tuttu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Konyaspor'da ilk aday Yılmaz Vural

Futbol
04.03.2018 - 22:21, Son Güncelleme:

İrfan Saraloğlu: Bu 3 puan bizi ligde tuttu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Akhisarspor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, “3-2’lik skor bizi Süper Lig’de tuttu” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Akhisarspor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, maçın başında 1 puana razı olduklarını ifade ederek, “Ama içimizde farklı bir duygu var. 1 puan alabilen takım 3 puan da alır.

Maça kompakt oynayarak başladık. Rakibe ilk dakikalarda şans vermedik. Bulduğumuz duran top golüyle 1-0 öne geçtik. Rakibin çok önemli silahları var. Onların etkin futboluyla geri çekilmek zorunda kaldık. Geri çekilince çok pozisyon vermesek de rakip üstümüze geldi. Oyuncularımız doğru savunma yaparak gol şansı vermedi ilk yarıda. 2-0 öne geçmek dayanma gücümüzü arttırdı. İkinci yarı Fenerbahçe hücum hamlelerini savunmayla cevap verdik. Çok çabuk gol yedik ikinci yarı. 2-0 tehlikeli bir skor. Biz bu tarz skorları sevmeyiz. İkinci yarı erken gol yerseniz panik başlar. Ama bizim oyuncularımızda panik başlamadı, doğru çıkışlar yaptık. Kontratakta 3. golü bulmak bizi 3 puana yaklaştırdı. Biz Dany’i oyuna alarak savunmayı kalabalık tuttuk. Dany oyuna girdikten sonra savunma anlayışında doğru işler yaptık ama Aatif’ın golüne engel olamadık. 3-2’lik galibiyet bizi lige tuttu” dedi.

“KUPA MAÇLARI ETKİLİ OLDU”

Kupa maçlarının etkili olduğunu belirten Saraloğlu, “Biz daha uzun süre dinlendik Fenerbahçe’den. Rotasyon anlamda daha derin kadroya sahip Fenerbahçe. O durumun etkin olduğunu benim söylemem doğru olmaz ama olmuştur” şeklinde konuştu.

“BURSA MAÇI DÖNÜM NOKTASIYDI”

Bursa maçının dönüm maçı olduğunu dile getiren İrfan Saraloğlu, “Yeni stadımızda ilk galibiyeti almıştık ve onun bize verdiği ivme çok önemli. Fenerbahçe’den beklediğimiz hamleler vardı. Aatif maçın başında oynamayınca gireceğini biliyorduk. Beklediğimiz bir kadro çıktı. Fenerbahçe’nin zaafları vardı. İki orta saha oyuncusunun oynaması bizim işimize yaradı. Oyuncularımız taktiği doğru kullandılar ve önde bastık” ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

F.Bahçe'ye Akhisarspor şoku! Kadıköy de düştü

Fenerbahçe Doğuş Galatasaray Odeabank basketbol maçı hangi kanalda saat kaçta?

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Quaresma: Ayıptır! Dirseği ben yedim