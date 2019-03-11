İrfan Can parlıyor! Premier Lig'e...
Medipol Başakşehir'in 23 yaşındaki yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Ada basınının da büyük dikkatini çekti. Milli futbolcu, gelecek yaz için bir Premier Lig ekibine önerildi.
Tarihinin ilk Süper Lig şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerleyen Medipol Başakşehir'in yıldız isimlerinin adı, şimdiden transfer spekülasyonlarına karışmaya başladı.
Takımın 23 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, henüz yaz transfer dönemi gelmeden Avrupalıların ilgisini çekti.
Ada menşeili oyuncu izleme ve önerme sitesi Soccer Souls'un milli futbolcuyla ilgili yayımladığı son makale gündeme bomba gibi düştü.
Site, İrfan Can'ı gelecek yaz kadrosunu iyi bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmek isteyen West Ham United'a önerdi.
Makalede milli futbolcudan "Türkiye'nin en parlak genç yeteneklerinden biri" olarak bahsedilirken İrfan Can'ın Declan Rice ile birlikte orta alanda çok iyi bir ikili oluşturabileceği yorumu yapıldı.
Genç futbolcunun normalde ofansif orta saha oyuncusu olduğu ancak bu sezon merkez ve kanatta da görev yaptığının belirtildiği yazıda Başakşehir'in yıldızının oyun zekası, gücü ve pas yeteneğine de vurgu yapıldı.
Kahveci'nin defanstaki becerilerinin de Premier Lig'le son derece uyumlu olduğunu yazan site, "Manuel Pellegrini, bu oyuncu için harekete geçmeli. İrfan Can Kahveci, West Ham orta sahasına fantastik bir takviye olur." yorumu yapıldı.
Bu sezon 28 maçta boy gösteren ve Başakşehir'in vazgeçilmezleri arasında yer alan milli futbolcu, takımına 4 gol ve 5 asistlik bir katkıda bulundu.
Sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan İrfan'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyetinin ardından bu açıklamayı yapmıştı...
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