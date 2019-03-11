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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
11.03.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

İrfan Can parlıyor! Premier Lig'e...

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İrfan Can parlıyor! Premier Lig'e...

Medipol Başakşehir'in 23 yaşındaki yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Ada basınının da büyük dikkatini çekti. Milli futbolcu, gelecek yaz için bir Premier Lig ekibine önerildi.

Tarihinin ilk Süper Lig şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerleyen Medipol Başakşehir'in yıldız isimlerinin adı, şimdiden transfer spekülasyonlarına karışmaya başladı.

Takımın 23 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, henüz yaz transfer dönemi gelmeden Avrupalıların ilgisini çekti.

Ada menşeili oyuncu izleme ve önerme sitesi Soccer Souls'un milli futbolcuyla ilgili yayımladığı son makale gündeme bomba gibi düştü.

Site, İrfan Can'ı gelecek yaz kadrosunu iyi bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmek isteyen West Ham United'a önerdi.

Makalede milli futbolcudan "Türkiye'nin en parlak genç yeteneklerinden biri" olarak bahsedilirken İrfan Can'ın Declan Rice ile birlikte orta alanda çok iyi bir ikili oluşturabileceği yorumu yapıldı.

İrfan Can parlıyor Premier Lige...

Genç futbolcunun normalde ofansif orta saha oyuncusu olduğu ancak bu sezon merkez ve kanatta da görev yaptığının belirtildiği yazıda Başakşehir'in yıldızının oyun zekası, gücü ve pas yeteneğine de vurgu yapıldı.

Kahveci'nin defanstaki becerilerinin de Premier Lig'le son derece uyumlu olduğunu yazan site, "Manuel Pellegrini, bu oyuncu için harekete geçmeli. İrfan Can Kahveci, West Ham orta sahasına fantastik bir takviye olur." yorumu yapıldı.

Bu sezon 28 maçta boy gösteren ve Başakşehir'in vazgeçilmezleri arasında yer alan milli futbolcu, takımına 4 gol ve 5 asistlik bir katkıda bulundu.

Sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan İrfan'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyetinin ardından bu açıklamayı yapmıştı...

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk açıklamasıMedipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçının ardından şampiyonluk yarışıyla ilgili sorulara, "Kolay bir süreç değil. Bizim böyle bir kültürümüz yok, umarım yaşadıktan sonra sahip oluruz. Bu emeğin karşılığını umarım alırız" dedi.
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Büyük bomba Yıllardır Başakşehiri çalıştıran Abdullah Avcı...
Büyük bomba! Yıllardır Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı...

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