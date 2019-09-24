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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.09.2019 - 01:16, Son Güncelleme:

İrfan Can maç sonu isyan etti! ‘Bari Var’dan bak’

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İrfan Can maç sonu isyan etti! ‘Bari Var’dan bak’

Başakşehir'in Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından İrfan Can, maçın hakemi Suat Arslanboğa'yı eleştirdi.

Medipol Başakşehir’in Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından değerlendirmelerde bulunan İrfan Can Kahveci, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

90 dakikayı yorumlayan İrfan Can, “Elimden gelen katkıyı vermeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye de çalışıyorum. Bu skoru koruyabilirdik, rakip de üstümüze gelmiyordu aslında. Pas yapabilsek daha çok gol atıp bitrirebilirdik” dedi.

Maçın hakemi Suat Arslanboğa’yı da eleştiren genç yıldız,. “İlk yarıda bir pozisyon var, rakip 10 kişi de kalabilirdi. Vermedin, bari VAR’dan bak. Ona da bakmadan hemen maçı bitiriyorsun. Bize gelince veriyorsunuz hemen.” ifadelerini kullandı.

“TAM OLARAK UYUM SAĞLAMADIK”

Okan Buruk ile yeni dönemlerini ve 5 haftada topladıkları 5 puanı da değerlendiren İrfan Can, “Tam olarak uyum sağladık diyemem. Çok farklı bir oyundan farklı bir oyuna geçtik. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı söyleyebilirim.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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