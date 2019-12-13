İrfan Can Kahveci: 'İstedikleri kadar konuşsunlar...'

Borussia Park'ta oynanan maçın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan futbolculardan İrfan Can Kahveci, "Çok mutluyuz, geçen hafta Bayern Münih'i yenen Almanya'da lider olan takıma karşı galip geldiğimiz ve gruptan lider çıktığımız için mutluyuz. İnşallah devamı gelir." dedi.

İrfan Can, Karşılaşma öncesinde bir Alman basın mensubunun, Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose'a sorduğu, "Bayern Münih'i yenen Medipol Başakşehir'i de yener değil mi?" sorusunun hatırlatılması üzerine ise "Futbol bu, sahada oynanıyor. İstediği kadar konuşsunlar. Sahada işinizi yaptıktan sonra gerisi önemli değil." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerini tebrik ettiğini belirten Medipol Başakşehirli futbolcu, "Cumhurbaşkanımız bizi tebrik etti. Hocamızı ve oyuncuları tek tek kutladı. Biz de ona sevgimizi ve inancımızı gösterdik. Teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

İlk yarının sonunda attığı gol anını da anlatan İrfan, "Top gelmeden önce o anda düşünmüştüm. Sağa gösterip, sola çekip vurmayı düşünmüştüm. Allahıma şükürler olsun çok güzel bir gol oldu. Mutluyum." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci, Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olmaları hakkında ise "Gönül isterdi ki bütün takımlarımız gruptan çıksın, tur atlasın ve ülke puanına katkı sağlasın. Gruptan çıktığımız için mutluyuz. Bundan sonra da inşallah Türk takımları her zaman bunu sürekli hale getirmemiz gerek. İnşallah hep bu başarıları yakalarız. Bundan sonra da tek tek maçlarımıza bakacağız, ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Enzo Crivelli: "Tarihi bir galibiyetti"

Karşılaşmanın 90 1. dakikasında attığı golle Medipol Başakşehir'e turu getiren isim olan Fransız golcü Enzo Crivelli de tarihi bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Tüm takım olarak hakettikleri bir galibiyet aldıklarını aktaran Crivelli, "Tarihi bir galibiyetti, hem kulübün tarihi hem de ülke puanı açısından çok önemliydi. Bunun bilincinde sahaya çıkmıştık." dedi.

Alman gazetecilerin maç önünde Borussia Mönchengladbach için rahat bir maç olacak iddialarına da değinen Fransız futbolcu, "Sonuçta maçı kazanan biz olduk, onlar elendi, herkesin buna bakması gerek." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok önemli bir galibiyetti, şimdi yapmamız gereken bir sonraki turda çıkacak rakibimizi beklemek. Rakibimizi İstanbul'a dönünce öğrenip aynı şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz." sözlerini kullanan Enzo Crivelli, kendi performansı ve takımın hedefleriyle ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Sezona güzel bir başlangıç yaptım. Şu anda 3 maçımız kaldı aynı şekilde bunu devam ettirmek önemli. Baktığınız zaman önemli bir galibiyet, özgüven açısından da oyuncunun ve takımın kendine inanması açısından da önemli. Bu özgüveni aynı şeklide Türkiye Ligi'ne de yansıtacağız."

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