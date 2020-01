İrfan Can Kahveci: "Hedefim Avrupa’da oynamak"

"İNŞALLAH GERİDEN GELEREK ŞAMPİYON OLURUZ"



İkinci yarıya Antalya’da hazırlanan Medipol Başakşehir’de orta sahada forma giyen İrfan Can Kahveci, lige kötü başladıklarını ancak sonrasında iyi bir çıkış yakaladıklarını söyledi. Kahveci, "İlk haftalar alışma ve Okan hocanın isteklerine uyma süreci oldu ve iki haftayı öyle geçirdik. Sonrasında iyi bir çıkış yakaladık, iki haftadan sonra hiç mağlup olmadan devre arasına girdik. Bu sene de şampiyonluk yarışımızı sürdürüyoruz. İnşallah geriden gelerek şampiyon oluruz" dedi.



"OKAN HOCA ÇOK İYİ BİR İNSAN, ÇOK İYİ BİR KARAKTER"



Teknik direktör Okan Buruk ile çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren milli oyuncu, "İlk geldiği zaman tereddütlerim vardı çünkü oturmuş bir oyunumuz ve sistemimiz vardı. Sonrasında Okan hocanın oyununda da iyi işler yaptığımızı gördüm ve ilk iki haftadan sonra ikna oldum. Alışma süreci vardı. Okan hoca çok iyi bir insan, çok iyi bir karakter. Futbolcu olduğu dönem de tartışılmaz. Onun tecrübelerinden de yararlanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



"HEDEFİM AVRUPA’DA OYNAMAK"



Avrupa’da forma giymek istediğine vurgu yapan Kahveci, "Hedefim Avrupa’da forma giymek. Okan hoca da futbolculuk zamanında İtalya’da oynamış bir futbolcuydu. Söylemlerinden ve tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyorum. Sık sık Okan hocayla konuşuyoruz. Bana, gideceğin yer Avrupa, diyor ve bunu başaracağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"İNGİLTERE LİGİNİ SEVİYORUM AMA BANA UYGUN OLAN İSPANYA LİGİ"



Kendisine uygun ligin İspanya LaLiga olduğunu söyleyen Kahveci, "İzlerken İngiltere ligini çok seviyorum ama bana uygun olan İspanya ligi. Bana ve Türk oyunculara İspanya liginin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Avrupa’ya gittiğimde daha iyi işler başaracağımı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



"AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA İYİ BİR DERECE YAPMAK İSTİYORUZ"



Avrupa Futbol Şampiyonası’nda iyi bir derece yapacaklarına inandığını belirten Kahveci, "Dünya şampiyonu olmuş bir takıma iki maçta da yenilmeden, İzlanda gibi bir rakibin olduğu gruptan çıkmayı başardık ve iyi de bir oyun sergiledik. Yetenekli genç oyuncularımız var ve birkaç da tecrübeli ağabeylerimiz kadroda. Hocamız da iyi bir takım oluşturdu. İnşallah Avrupa şampiyonasında iyi bir derece yaparız" dedi.



"İLK FRANSA MAÇINDAN SONRA ÇOK MUTLU OLDUK"



Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Fransa ile oynanan ilk maçı unutamadığını dile getiren Kahveci, "Türkiye’de oynadığımız Fransa maçı sonrasında şaşırmıştım ve çok mutlu olmuştum. Çok kaliteli bir takım, dünya şampiyonu. Bizim de çok iyi oyuncularımız var. Savunmada Merih, Çağlar, Ozan, Kaan ve Mert. Çok iyi oyuncularımız var. İleride, orta sahada da çok iyi isimler var. Kim oynarsa oynarsın kimseyi aratmayacağını düşünüyorum. İkinci Fransa maçından sonra gruptan çıktık diye düşündüm. Çok iyi bir taraftar desteği vardı. İzlanda maçından sora çok mutluyduk, gruptan çıkmıştık. Soyunma odasında herkes oyunlar oynuyordu, dans ediyordu. Oyun havası oynayanlar vardı. Daha işimiz bitmedi. İnşallah Avrupa Şampiyonası’nı da iyi geçiririz, iyi bir derece elde ederiz" diye konuştu.



"MİLLİ TAKIMDA RAKİP OLARAK KARŞIMIZA KİM GELİRSE GELSİN"



Milli takımdaki havanın çok iyi olduğunu söyleyen Kahveci, "İyi bir kura çektiğimiz düşünüyorum. İtalya da çok iyi bir takım. Fransa maçlarından sonra benim kafamda, rakip olarak kim gelirse gelsin, düşüncesi var. Şenol hocanın kafasında da o düşünce vardır çünkü bu maçlar bizim için büyük de bir sınav. Milli takımda genç bir kadromuz var. 10 yıl milli takımı götürebilecek bir kadro var" dedi.



"ASKER SELAMINDAN DOLAYI PİŞMAN DEĞİLİM, ASKERLERİMİZE DESTEK VERİYORUZ"



Attığı gollerden sonra verdiği asker selamının Mehmetçik’e destek amaçlı olduğunu anlatan Kahveci, "Güzel bir gol oldu ama top bana gelmeden golü düşünmüştüm. Düşündüğümü yaptım ve gol de oldu. Gol sonrası sevincim de sinirli bir sevinçti. O zaman asker selamı konuşuluyordu. Çok üstümüze gelmişlerdi. Hırslıydım ve Mert (Günok) ağabeye de söylemiştim, ’Bugün bir gol atayım yine asker selamı vereceğim’ demiştim. Kesinlikle pişman değilim. Yaptığım kötü bir şey değil. Askerlerimize destek veriyoruz. Savaş olsun diye bir düşüncemiz yok. Hiçbir zaman da savaş olmasın. Biz sadece teröristlerle mücadele eden askerlerimize destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.



"İNŞALLAH SPORTING’İ ELER, TUR ATLARIZ"



Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’nde Portekiz ekibi Sporting Lizbon eşleşmesi için de Kahveci, "İyi bir takım ve iyi oyuncuları var. İlk maçın deplasmanda olması bizim için bir avantaj. İyi bir skorla dönersek evimizde oynayacağımız maçta iyi bir sonuçla tur atlayabiliriz. Avrupa maçı olduğu için mücadeleye taraftarlar da yoğun ilgi gösteriyor. Güzel bir atmosfer oluyor. Roma maçında da olmuştu. İnşallah Sporting Lizbon’u da eleriz ve tur atlarız. Gidebileceğimiz yere kadar gideriz" değerlendirmesini yaptı.



"SEZON SONU ÇİFTE KUPA OLABİLİR"



Sezona üç kupada devam ettiklerini hatırlatan 24 yaşındaki futbolcu, "Sezon sonunda üç kupadan en az birisini kaldırırız diye düşünüyorum. Hatta çifte kupa da olabilir. Bizim düşüncemiz o" dedi.



"ŞENOL HOCAYLA İYİ İŞLER BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM"



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile başarılı olacaklarını vurgulayan İrfan Can Kahveci, "Şenol hoca oyuncusuna güven veren bir hoca. Tecrübelerinden yararlanıyoruz. Bire bir konuşuyor, kulüplere de sürekli gidiyor. Sürekli konuşuyoruz. İyi bir insan ve iyi bir hoca. Şenol hocayı çok seviyoruz. Takımda iyi bir hava oluşturdu. Şenol hocayla iyi işlere başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



"ÇALIM ATMAYI HURŞUT MERİÇ’TEN ÖĞRENDİM"



Gençlerbirliği altyapısından A takıma çıktığında Hurşut Meriç’i saha içinde çok fazla takip ettiğini belirten Kahveci, kendisiyle özdeşleşen çalımla ilgili şunları anlattı:



"Gençlerbirliği altyapısından A takıma çıktığımda o dönem takımda yer alan Hurşut Meriç o tarz çalımı çok yapardı. Ben de ona bakarak öğrendim. Maçlarda onun yaptığı hareketler aklıma geliyordu, sonrasında da yapmaya başladım ve herkes de çalımı yemeye başladı. Şu an antrenmanlarda da yapıyorum ve onlar da bu çalımı yiyor. 1-2 tane daha hareket ekleyebilirsem daha güzel olacak. Antrenmanlarda çok yapmıyorum. İlk geldiğim zaman Ferhat ağabey vardı, ona yapmıştım ve gülmekten antrenmanı yarıda bıraktık. Antrenmanlarda çok yapmıyorum. Avrupa maçlarında daha çok deniyorum."



"TARAFTARIMIZ OLSAYDI GEÇEN SEZON LİGİ 30’UNCU HAFTADA BİTİREBİLİRDİK"



Son iki sezon şampiyonluk yarışını son haftalarda kaybeden Başakşehir’de taraftar desteğinin az olduğuna dikkat çeken Kahveci, "Aslında iki sezondur güzel gidiyoruz ama sonunu getiremedik. Belki taraftarımızın olmayışı etkiliyor. Oyun içinde düştüğünde taraftarın seni ateşliyor. Geçen sezon Galatasaray iç sahada bütün maçlarını kazandı, kötü oynasa bile taraftarları onları ateşliyordu. Bizim öyle bir artımız yok. 28-29’uncu haftaya kadar çok iyi bir oyun oynadık. Sonrasında takım olarak bir düşüş yaşadık. O düşüş yaşanırken de desteğimiz yoktu ve düşüş sürdü. Taraftarımız olsaydı geçen sezonu belki de 30’uncu haftada bitirebilirdik" dedi.



"SİVASSPOR İYİ FUTBOL OYNUYOR"



Süper Lig’de birçok takımın liderlik yarışı içinde olduğunu dile getiren Kahveci, şunları kaydetti:



"Bu sezon 2’nci olarak geriden gidiyoruz. Bu sezonun ilk yarısı Galatasaray ile dış sahada oynadık, ikinci yarı da evimizde oynayacağız. Sivasspor da iyi oynuyor ve iyi puanlar aldı. Biz de geçen sezon çok iyi başlamış ve son haftalara kadar götürmüştük. Lig ikinci devre çok farklı oluyor. Transferler yapılıyor ve senin oyununu görerek ona göre oynuyorlar. İkinci yarı takımlar Sivasspor’a kapanacaktır. Geçen sezon ilk yarı daha rahat oynuyorduk ama ikinci yarı daha fazla kapanmaya başladılar. İşin içinde çok takım var."



"BU SEZON ŞAMPİYON OLMALIYIZ"



Bu sezon şampiyon olacaklarına inandıklarını söyleyen İrfan Can Kahveci, "Geçen sezon da, artık zamanı geldi, diyorduk ve bu sezon da, artık zamanı geldi, diyoruz. İşin içinde çok takım var ama inşallah biz şampiyon oluruz. Sonuna kadar geldik olamadık ama bu sezon şampiyon olmalıyız" diye konuştu.



İRFAN CAN EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTI



Hayatını Gözde Doyran ile birleştirmeye hazırlanan genç yıldız, "İlk adımı attık, inşallah hakkımızda hayırlısı olur. Daha önümüzde zaman var. İnşallah her şey güzel olur" dedi.