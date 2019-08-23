İrfan Can, 2024 yılına kadar Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.
Adı, Fenerbahçe ile anılan milli oyuncu İrfan Can Kahveci, Başakşehir'de kaldı.
Turuncu lacivertliler, yıldız isimle 2024 yılına kadar sözleşme uzattı.
Medipol Başakşehir ile sözleşmesi 2024 Mayıs ayı sonuna kadar uzatılan oyuncunun, 31 Mayıs 2021'e kadar kontratı bulunuyordu.
Medipol Başakşehir, İrfan Can'ı bu video ile duyurdu:
✍️🏽 2024#YeniVizyonAynıHedef#YineYeniYeniden pic.twitter.com/JXK5DrPViR— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) August 23, 2019
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