Buz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk teknik adamların yurt dışında görev alması, A Milli Futbol Takımı, yabancı futbolcu kuralı ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yanı sıra Osmanlıspor'u değerlendirdi.

Almanya Milli Takımı'nın altyapılarında 8 yıl görev yapan Buz, Türk teknik direktörlerin yurt dışında takım çalıştırabilmesi için öncelikle yabancı dil konusunda kendilerini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Buz, teknik direktörlerin futbolculara kendilerini ifade edebilmesinin önemine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Yurt dışında görev aldığım için şöyle bir gözlemim var; yurt dışında yabancı dil konuşamıyorsanız, kendinizi ifade edemiyorsanız, eksiyle başlıyorsunuz. Bizim ülkede sıkıntı yok, 4-5 tercüman tutabiliyorsunuz. Ancak Almanya, İngiltere ve İspanya'ya gittiğinizde o dilleri konuşmanız gerekiyor. Çünkü kendinizi ifade etmeniz çok önemli. Ona endeksli de başarılı olursunuz. Yurt dışında takım çalıştırmak cesaret ister. İçimde Avrupa'da bir kulüpte başarılı olmanın özlemi var."

Buz, Türkiye'de iyi teknik direktörlerin bulunduğunu dile getirerek, "Şenol Güneş, Fatih Terim, Abdullah Avcı gibi marka değerleri çok yüksek olan hocalarımız var. Aykut (Kocaman) hocayı da sayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Uzun vadeli çözümler hayata geçirilmeli"

İrfan Buz, A Milli Futbol Takımı'nın başarısızlığını sadece yabancı futbolcu kuralına bağlamayı doğru bulmadığını ifade etti.

Alman ekolünden geldiğine işaret eden Buz, şunları söyledi: "Birkaç parametrenin doğru yapılması gerektiğini düşünüyorum. Muhalefet olmak çok kolay. Ben biraz üretkenlik tarafına bakıyorum, çözüm üretelim. Milli takım futbolcularımızın bu kadar itibarını düşürmek de doğru değil. Kısa vadeli değil, konsensüsle uzun vadeli çözümler hayata geçirilmeli. Başarısızlığı sadece yabancı futbolcu kuralıyla açıklamak yanlış ve basit olur."

Buz'dan VAR sitemine destek

Buz, tartışmalara neden olan VAR sistemine geçilmesi gerektiğini savundu. Karşılaşmalarda bazen bariz hataların yaşandığına dikkati çeken Buz, "VAR sisteminin olması gerektiğini düşünüyorm. 'Daha adaletli, hakkaniyetli olur' diye düşünüyorum. Bu sistemle hatalar tamamen olmasa da yüzde 99 ortadan kalkar." görüşünü dile getirdi.

"Negatif momentumu durdurduk"

Osmanlıspor'un milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yaptığını anımsatan Buz, verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerinin altını çizdi.

Başkent ekibinin başına 6. haftadaki Antalyaspor maçı öncesi geçen Buz, sezon öncesi takımla çalışma fırsatı bulamadığına işaret ederek, "Milli araya ihtiyacımız vardı. Futbolcularımızla kamp ortamı gerçekten çok güzeldi. İdeal şartlarda çalıştık. Çok özverili, inançlı, istekli, coşkulu bir futbolcu topluluğu vardı. Fiziksel, mental, en önemlisi de taktiksel anlamda eksiklerimizi giderme açısından çok önemli bir kamptı." diye konuştu.

İrfan Buz, milli maçlar öncesi 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçıyla "negatif momentumu" durdurduklarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımımızın uzun bir dönem özellikle iç sahada maç kazanamama sıkıntısı vardı. Kasımpaşa galibiyetinin ardından tabii moralli bir şekilde kampımızı yaptık. Gol yemeden maçı tamamlamamız da bizim açımızdan çok önemliydi. Parametreleri yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Bloklar arası mesafeyi kısaltmamız ve geçiş oyunlarımızın iyi olması bizim açımızdan sevindiriciydi. Ancak bunların üzerinde çalışarak istikrarı yakalamanız gerekiyor."

"Bursaspor maçı çok önemli"

Buz, yarın Bursaspor ile oynacakları 8. haftanın kapanış maçıyla ilgili ise "Bizim için çok farklı bir maç. Türkiye'de teknik direktörlüğe Bursaspor'da başladım. Bursaspor ile farklı bir bağımız var. Bursaspor camiasını çok seviyorum ama Osmanlıspor'un başındayım ve takımımı düşünmek durumundayım. Bizim açımızdan da çok önemli bir müsabaka. Bursaspor da son iki maçını kaybetti. Kendi sahalarında kazanmak isteyeceklerdir. Güzel bir müsabaka olsun, neticede de üç puan bizim olsun." yorumunu yaptı.

Sokol Cikalleshi ve Avdija Vrsajevic'in milli takımlardan sakat döndüğünü belirten Buz, bu iki futbolcunun yanı sıra hafif sakatlıkları bulunan Anıl Karaer ve Özer Hurmacı'nın Bursaspor'a karşı görev yapamayacağını bildirdi.

Buz, ligin ilk yarısında kalan maçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, önceliklerinin alt sıralardan kurtulmak olduğunu ifade etti.

Süper Lig'in şu ana kadar gollü ve çekişmeli geçtiğini dile getiren Buz, şunları kaydetti:

"Seyir zevki açısından gol olması güzel. Bol gollü müsabakalar her zaman seyirci açısından önemlidir. Bizim de taraftarları tirbünlere çekmemiz gerekiyor. Ancak biz teknik direktörler açısından yenilen goller, eksiklikler olduğu anlamına da gelir. Hem skor hem de futbol anlamında kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Biz öncelikle kendimize bakıyoruz. Kendi durumumuzu değerlendiriyoruz. Bu yarışın içinde önce aşağılardan çıkıp sonra istikrar adına doğru adımları atmak istiyoruz."