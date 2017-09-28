İrfan Buz'dan itiraf! Mental anlamda...

Bülent Uygun'un ardından Osmanlıspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Buz, Batıkent Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Buz, önemli bir kulübe geldiklerinin bilincinde olduklarını belirterek, Osmanlıspor yönetimine kendilerine duydukları güvenden dolayı teşekkür etti.

Başkent ekibiyle 1+2 yıllık sözleşme imzaladıklarının bilgisini veren Buz, kontrat süresinin bir öneminin bulunmadığına işaret ederek, "İsterseniz 5 veya 7 yıllık sözleşme imzalayın. Önemli olan sonuçlardır. Şu an amacımız olayları teşhis ederek, en doğru hamleleri yaparak buradan çıkmak." dedi.

Buz, Osmanlıspor'un iyi bir kadrosunun bulunduğuna dikkati çekerek, "Çok önemli işler yapabileceğimiz bir kulübe geldik. Ancak eksikliklerimiz var, yoksa takım bu durumda olmazdı. Takımımız sadece fiziksel açıdan değil, mental anlamda da belirli bir düzeyde. Takımı mental anlamda buradan çıkarmak, aynı zamanda taktiksel ve fiziksel anlamda bu parametreleri üst seviyeye çekmek gerekiyor." diye konuştu.

Uzun vadeli hedefler yerine maç maç ilerlemeleri gerektiğini anlatan Buz, ilk kez Osmanlıspor kulübesinde yer aldığı ve 3-0 kaybettikleri Antalyaspor karşılaşmasına ilişkin şunları söyledi:

"Antalyaspor maçında kardeşlerimiz gerçekten özveriliydi. Ancak takım savunmasında daha iyi olmamız gerekiyordu. Bunu da yapmak istedik ama 3. dakikada penaltıdan gol yedik. Kolay değil tabii mental anlamda bunu hemen kaldırabilmek. Buna rağmen futbolcu kardeşlerimiz oyuna döndüler. Deplasmanda iyi pozisyonlara girdik, 5 pozisyonumuz var. Ferhat Kaplan gerçekten çok iyi bir müsabaka çıkardı. Haftanın karmasına girdi. Burada yapacağımız tek şey var; çok çalışmak, doğruların üzerine gitmek, eksiklerimizi gidermek."

Ligin 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te Kasımpaşa ile karşılaşacaklarını hatırlatan Buz, maç programını eleştirdi.

Buz, fikstür dezavantajlarının bulunduğunu savunarak, "Pazartesi Antalyaspor ile oynuyorsunuz, buraya salı günü geliyorsunuz. İdmanda yüklemeyle alakalı çarşamba ve perşembe günleri var. Cuma günü kampa giriyorsunuz. Cumartesi günü saat 14.00'te oynuyorsunuz. Pazartesi günü saat 20.00'de oynadınız. Bunu da gözardı etmemek gerekiyor. Ama kenetlenerek, doğruları yaparak ve çalışarak bu olayın üstesinden geleceğimize kesinlikle inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Buz, Osmanlıspor'un ligde oynadığı son 12 maçını kazanamamasıyla ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Uzun bir dönem oldu. Negatif momentuma girdiniz, bunu durdurmak zorundasınız. Nasıl durdurabilirsiniz? Çalışarak. Tamamen analiz etmeniz, eksikliklerin üzerine gitmeniz gerekiyor. Mevcut kadroyla bunu yapacağız. Takım savunması anlamında doğruları yapmak zorundayız. Bunları düzelterek inşallah, bu negatif momentumu da durduracağız. Futbolcularımızla bunun üstesinden geleceğimize kesinlikle inanıyorum. Uzun bir dönem çalıştıktan sonra en çok pozitif bir saha sonucuna ihtiyacınız var. Skor anlamında bir pozitifliğe girdiğinizde olayın içerisinden çıkarsınız."

Osmanlıspor'un ligin en çok gol yiyen takımı olmasıyla ilgili soruya ise Buz, "Baktığınız zaman resim açık. 6 gol atıp, 17 gol yemişiz. Birincisi savunma anlamında sıkıntı var. Takımsal anlamda, savunma sadece 4 kişiden ve kaleciden ibaret değil. Takımsal anlamda oradaki sıkıntıları gidereceksiniz. İkincisi, bu takım pozisyona girmiyor mu? Giriyor. Bunu kırmak için üzerine gideceksiniz. Final paslarınızda daha doğru seçimleri yapacaksınız. Çalışacaksanız, üzerine gideceksiniz, pozitif olacaksınız." cevabını verdi.

"KALİTELİ FUTBOLCU KALİTELİ TAKIM DEMEKTİR"

Deneyimli teknik adam, sistem değişikliği düşünüp düşünmediklerine ilişkin soruyu ise "Öncelikle savunma anlamında düşünüyoruz. Her oyuncu işe savunmadan başlasın ve sorumluluk alsın. Bu takımda kaliteli futbolcular var. Yalnız kaliteli futbolcu, kaliteli takım demek değildir. Öncelikle takımsal anlamda herkes görevini üstlenecek." şeklinde yanıtladı.

Geçen sezon Numan Çüruksu ile stoper ikilisini oluşturan Vaclav Prochazka'nın bu sezon şans bulamamasıyla ilgili soru üzerine Buz, kadroda istikrar yakalamaları gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kadroda bulunan tüm futbolcularım değerli. İlk 5 müsabakada kadroda çok değişiklik oldu. İstikrar istiyorsunuz. Savunma anlamında çok fazla oynadığınız zaman nasıl istikrarı yakalayacaksınız. Andreas Maxsö de çok önemli, diğer arkadaşlarımız da çok önemli. Orada bir istikrar getirmemiz gerekiyor."

"KÜME DÜŞER DENİLEN EVKUR YENİ MALATYASPOR'U SÜPER LİG'E ÇIKARDIK"

İrfan Buz, başarısızlığın faturasının genellikle teknik adamlara kesilmesiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı.

"Teknik adamın felsefesini görme açısından zamana ihtiyaç var, bu kesin. Ancak bu dönemin futbolunda, özellikle Türkiye'de sonuçlar da önemli. Sonuçlar gelmediği zaman kulüpler de 'bazı şeyleri değiştirmemiz' gerekiyor diye düşünüyor. Malatya (Evkur Yeni Malatyaspor) olayında ilk gittiğimizde bu takım küme düşer dediler. Bu takımı bırakın düşmeyi, Süper Lig'e çıkardık. Düşünceler farklı olabilir. Ben onlara karşı saygılıyım, yönetim bazında. Teknik adamlar açısından çalıştıkları kulüplerde arkalarında düzgün bir şey bırakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Biz bir verdiysek, Allah geri 5 verdi. Ama bu işin içerisinde belli bir dönemden sonra skorun da gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Düzgün iş uzun vadede görülüyor diye düşünüyorum."

KAPTAN NUMAN: "TAKIM SAVUNMASINI DAHA İYİ YAPMALIYIZ"

Kaptan Numan Çürüksu ise iyi bir kadroya sahip olduklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyledi.

Teknik direktör ve futbolcu değişikliklerinin dezavantajını yaşadıklarını belirten Çürüksu, takım olma yolunda her geçen hafta ilerleme kaydettiklerini vurguladı.



Numan, bu sezon takım savunması anlamında geriye düştüklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Takım savunmasını daha iyi yaptığımızda iyi sonuçlar alacağız. Kasımpaşa maçını kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Yeni hocamızla geçen hafta çok kısa bir süre çalışma fırsatımız oldu. İrfan hoca ve ekibi çok pozitif. Birlikte bir çıkış yapacağımızı düşünüyorum ve inanarak bunu söylüyorum. İçerideki Kasımpaşa maçı bunun için bir başlangıç olabilir."