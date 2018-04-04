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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
04.04.2018 - 15:07, Son Güncelleme:

İrfan Buz: Osmanlıspor ligde kalacak

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İrfan Buz: Osmanlıspor ligde kalacak

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maça ilişkin, "Ligde son periyoda geldik. Fenerbahçe ile önemli ve ciddi bir müsabakaya çıkacağız." dedi.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını anlatan Buz, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, "Rakip kim olursa olsun, bizim puana ihtiyacımız var. Bu şekilde İstanbul'a gideceğiz." diye konuştu.

Kalan maçlarda Osmanlıspor'un fikstür sıkıntısı yaşamayacağını savunan Buz, "Bizim rakiplerimize baktığınızda kimin kolay fikstürü var ki. Ligde kalacağız. Uzun vadeli düşünmeyi sevmem. Böyle olunca odak noktasından uzaklaşıyorsunuz. Fenerbahçe maçına odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçtan önce sadece kendi durumlarının önemli olmadığına dikkati çeken Buz, şöyle devam etti:
"Rakiplere de bakmak gerekiyor. Çünkü en iyi şekilde oraya odaklanıyorsunuz. Konyaspor maçında berabere kaldık. Rakibin stratejileri bir puan üzerineydi. Eto'o gibi bir futbolcu 88. dakikada oyuna giriyorsa, bir puan için saha çıkmışlar demektir. Maç maç bakacaksınız. Kapanan rakiplere karşı zorlanıyoruz. Bunları yaşadığımızda skorlar gelmiyor. Bize karşı açık oynayan rakipler ise bize alan veriyor. Orada kuvvetli alanlarımız ortaya çıkıyor."

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"HER PUAN ÖNEMLİ"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, bu dakikadan sonra her puanın önemine dikkati çekti.
Atiker Konyaspor ile geçen hafta oynadıkları maçta fazla üretken olamadıklarını ifade eden Buz, "Her puanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Konyaspor maçındaki 3 puan bizi daha rahatlatacaktı. Dengesiz ve şuursuzca saldırır, mağlup olur ve farklı bir konuma da gelebilirsiniz." yorumunu yaptı.

Maçlara çıkarken, rakibi de düşünmenin gereğine inandığını anlatan İrfan Buz, şunları aktardı:
"Tabii ki Konyaspor maçında 3 puanı almak istedik. Sonuçta rakibinizle oynuyorsunuz. Coşkulu ve baskılı oynamak istedik ancak aynı zamanda dengeli de olmamız gerekiyor. Aktif sabır farklı, sabırlı oynamak farklı. İstediğimiz gibi üretken olamadık. İleride çoğalamadık. Son 5 maçta 9 puan çıkardık. İvme yukarı doğru. En fazla gol yiyen takımlardan biriydik."

Takım olarak artık defansif anlamda gol sıkıntılarını ortadan kaldıklarını vurgulayan Buz, "Yüreğimizle, her şeyimizle ligde kalmak istiyoruz. Kalacağız ve bunu da doğru bir kararla yapacağız. Zor bir fikstüre giriyoruz. Rakiplerin de işi kolay değil. Balansı ve dengeyi kim iyi kurursa, doğruları kim iyi yaparsa ligde kalacak." diyerek sözlerini tamamladı.

YALÇIN: "SORUMLULUKLARIMIZIN FARKINDAYIZ"

Osmanlıspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Yalçın Ayhan ise Fenerbahçe ile zorlu bir müsabaka oynayacaklarının bilincinde olduklarını söyledi.
Ligde kalma mücadelesi verdiklerinin altını çizen takım kaptanlarından Yalçın, "Son 5 haftadır takım olgusunda maçları kaybetmeme duygusunu çok içten benimseyen bir grup haline geldik. Gerçekten bunu takım olarak da özlemişiz. Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında var olmak için sahasında galip gelmek isteyecek. Biz de Süper Lig'de var olma adına çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Sorumluluklarımızın farkındayız." diye konuştu.

"Önemli olan bizim ne yapacağımız." diyen Yalçın, "Fenerbahçe maçı sorumluluk açısından çok önem arz eden bir müsabaka. Fenerbahçe maçında birlikte hareket edip, takım olgusunu sahaya yansıttığımız sürece rakibin kim olduğu önemli değil açıkçası." değerlendirmesinde bulundu.
Tecrübeli futbolcu, Osmanlıspor'u kalan 7 haftada zorlu bir fikstürün beklediğini ancak bunun üstesinden gelebilecek kadro kalitesine sahip olduklarını vurguladı. Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıklarına işaret eden savunma oyuncusu, fikstüre ilişkin şunları kaydetti:
"Tabii ki baktığınızda bizim müsabakalarımız kağıt üzerinde biraz daha zor görünüyor. Ancak oyuncu grubu olarak sorumluluklarımızın farkında olduğumuz sürece bunun üstesinden gelmememiz için hiçbir sebep yok. Çünkü kendimize, takımımıza, camiamıza güveniyoruz. Bu da bizi güçlü kılıyor. Son 5 haftadır ortaya koyduğumuz futbol ve aldığımız puanlar da öz güvenimizi tekrar yerine getirdi. Bu bizi pozitif anlamda ileriye dönük doğru işlerle mükafatlandıracak. Bu anlamda hiçbir kaygımız yok."

"YOLUMUZDAN SAPMADIK"

Takım savunmasını daha iyi yaptıklarına ve son 5 haftada 2 gol yediklerine işaret eden Yalçın Ayhan, Fenerbahçe karşısında bu performanslarının üzerine çıkmaları gerektiğini dile getirdi.

Yalçın, takım ruhunu yakaladıklarını vurgulayarak, "Daha önce bireysele dayalı bir oyun formatıyla oynuyorduk. Fakat son haftalarda takım olarak hareket ettiğimizde nerelere geleceğimizi, nasıl puan alacağımızı bütün arkadaşlarımız benimsedi. Bu doğrultuda ilerleyeceğiz. Yolumuzdan sapmadık, hiçbir zaman da sapmayacağız. Osmanlıspor'u Allah'ın izniyle hedeflediğimiz noktaya getireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

35 yaşındaki Yalçın Ayhan, formunu nasıl koruduğuyla ilgili soru üzerine ise şunları anlattı:
"Profesyonel olduğumu düşünüyorum, iş ahlakına sahibim. Yıllardır bu işi namusuyla, şerefiyle şükürler olsun ki yapabiliyorsam... İş ahlakım, hayat düzenim ve sinerjimle gerçekten bir yerlere geliyorum. Takım arkadaşlarım da beni bu yönde gördüklerinde saygı duyuyorlar. Onlara profesyonellik açısından doğru bir örnek olmaya çalışıyorum. Sahada da gereken sorumlulukları alıyorum. Sorumluluktan kaçan biri değilim. Osmanlıspor'u Allah'ın izniyle ligde bırakacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu kararlılıkla kulübü en iyi yerlere getireceğimizi umuyorum."

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