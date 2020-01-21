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İHA
Haber Giriş: 21.01.2020 - 11:22,Son Güncelleme:/

İrfan Buz: "Kasımpaşa ile şu anda bir görüşme olmadı"

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İrfan Buz: "Kasımpaşa ile şu anda bir görüşme olmadı"

İsmi Kasımpaşa ile anılan Teknik Direktör İrfan Buz, lacivert-beyazlı kulüple herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini söyledi.

Tayfur Havutçu’dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için adı Kasımpaşa ile anılan İrfan Buz, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, lacivert-beyazlı kulüpten bir teklif almadığını belirterek, "Şu anda bir görüşme olmadı. Kasımpaşa önemli bir kulüp, buralarda olmaması gerekiyor. Kadroya da gelen takviyeler var. Teklif gelirse görüşürüz" ifadelerini kullandı.

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İrfan Buz: Kasımpaşa ile şu anda bir görüşme olmadı

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