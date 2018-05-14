İrem Yaman kimdir kaç yaşında?
İrem Yaman, spor camiasında son günlerin çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Tekvando alanında kendisini geliştiren ve yetiştiren İrem Yaman, başarılarıyla dikkat çekiyor. Peki, Avrupa Şampiyonu ünvanını taşıyan İrem Yaman kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında detaylı bilgiler
İrem Yaman, 04 Ağustos 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Selçuk Üniversitesi Spro Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencisi olan Yaman, Tekvando branşında Türkiye'yi temsil etmektedir. 8 yaşında Taekwondo ile tanışan İrem Yaman , 2014 yılından beri uluslararası arenada mücadele etmektedir.
2014 – 2017 yılları arasında 25 turnuvaya katılmıştır. Şu ana kadar yaptığı 68 dövüşün 57’sini kazanarak % 83,8 başarı oranı yakalamıştır.
Şu an 62 ve 57 kg.’da yarışan İrem, ikisi ümitler olmak üzere 3 kez Avrupa Şampiyonu olmuştur.
2015 yılında büyüklerde Dünya Şampiyonluğu yaşamıştır. Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen, her sıklette 12 seçilmiş sporcunun yarıştığı Grand Slam Şampiyonlar Serisi’nde 57 kg.’da altın madalya kazanmıştır.
2018 yılı itibariyle, Dünya Taekwondo Federasyonu’nun Kadınlar 62.kg sıralamasında 253.81 puanla 1.sırada yer almaktadır
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